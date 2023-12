Prefeitura de Anápolis desiste de lei para regulamentar recesso na educação

Decreto que será publicado na edição desta quarta-feira do Diário Oficial regulamenta período de descanso dos administrativos

Pedro Hara - 20 de dezembro de 2023

Sala de Aula. (Foto: Bruno Velasco/ Secom)

A Prefeitura de Anápolis desistiu do projeto de lei que pretendia regulamentar o recesso para os servidores administrativos da Educação da cidade.

Controverso, estava previsto para ser votado na sessão extraordinária do último dia 14 de dezembro, mas foi retirado de pauta.

No entanto, o período de descanso será apresentado em formato de decreto – conforme documento que a Rápidas teve acesso e que será publicado na edição da quarta-feira (20) do Diário Oficial do Município (DOM).

Na prática, ao contrário do projeto de lei, que estabeleceria uma data fixa, o documento construído pelo executivo deverá ser apresentado ano a ano.

Assim, o recesso para professores e administrativos será marcado para os dias 20 de dezembro a 07 de janeiro. A única exceção são os vigias, que vão trabalhar de acordo com a escala.