Eerizania já é carta fora do baralho de Roberto e Vívian, mas Márcio Cândido também não ajuda

Se engana quem pensa que o esmorecimento da supersecretaria faça o vice até então decorativo deslanchar

Pedro Hara - 20 de dezembro de 2023

Eerizania, Roberto e Vivian Naves (Foto: Reprodução)

O plano de lançar a supersecretária de Integração, Eerizania Freitas (Republicanos), como candidata à sucessão de Roberto Naves (Republicanos) está praticamente enterrado.

Apesar de ter virado uma espécie de dama de companhia ao lado do casal Naves não empolgou o eleitorado. Somada a isso, a insistência do vice-prefeito Márcio Cândido (PSD) querer bancar a própria candidatura (o que tem jogado por terra a imagem de unidade que a gestão municipal tenta passar quando o assunto é a sucessão de Roberto).

Também se engana quem pensa que o esmorecimento da supersecretaria faça o vice até então decorativo deslanchar. A começar pelo alto grau de desconfiança que Roberto sempre nutriu por ele. Não custa lembrar das recorrentes viagens feitas pelo prefeito, que preferiu deixar a cadeira vazia do que passar ao substituto direto. A única exceção foi na divertida ida de Roberto aos Emirados Árabes e Macau, na China.

Aliados do casal sustentaram à Rápidas que qualquer discurso de apoio por parte do casal soará mentiroso aos ouvidos dos servidores acostumados a saber que até o ajudante de ordens do gabinete apita mais no Centro Administrativo.

Além disso, a narrativa de que Márcio Cândido ainda não lançou pré-candidatura porque “pode ir” (assim mesmo, na condicional) para o PL é somente um eufemismo.

Interessado em disputar a Prefeitura de Anápolis, ele voltou ao PSD imaginando que teria respaldo e recursos.

Sem o principal e mal orientado, o vice de Roberto começou a dar declarações flertando com o PL — incentivado pelo próprio prefeito, que tenta minar as chances de um adversário figadal de se transferir para o ninho bolsonarista.

Resultado: ganhou a desconfiança dos senadores Vanderlan Cardoso, presidente do PSD, e de Wilder Morais, que exerce a mesma função em âmbito estadual no partido de Jair.

Gomide e Amilton destinaram R$ 9 milhões em emendas para Anápolis

À Rápidas, Antônio Gomide (PT) informou que vai destinar R$ 5 milhões das emendas impositivas para Anápolis.

Quem também destinou uma parte para a cidade foi Amilton Filho (MDB), que enviou pouco mais de R$ 4 milhões para a cidade.

Procurada pela Rápidas, o deputado estadual Coronel Adailton (SD) não informou o valor, mas a assessoria prometeu fazê-lo após a Alego homologar o total de todos os parlamentares da Casa.

Vívian Naves (PP) já entrou cheque simbólico de R$ 11 milhões para o marido reformar o Hospital Municipal Jamel Cecílio.

Cristóvão Tormin deve tomar posse na Alego nesta semana

Substituto de Fred Rodrigues (DC) na Alego, Cristóvão Tormin (PRD) deverá ser empossado ainda nesta semana na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já notificou o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO), que tem 48h para realizar a retotalização de votos.

Inquérito que apura rachadinhas no gabinete de Hélio Araújo já está em outra fase

O inquérito que investiga a prática de rachadinha no gabinete do vereador Hélio Araújo (PL) está em fase de oitiva dos servidores que trabalhavam com o parlamentar.

À Rápidas, o delegado Daniel Nunes, que está à frente do caso, informou que o vereador será o último ouvido na investigação.

Após adiamento, prestação de contas de Rogério Cruz não tem data para ser realizada

Prevista para ser realizada nesta terça-feira (19), a prestação de contas do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) referente ao segundo quadrimestre de 2023 foi adiada na Câmara de Goiânia.

Ainda não existe uma nova data para que o chefe do Executivo preste contas, mas a tendência é que seja ainda na primeira semana de 2024.

Nota 10

Para Polícia Rodoviária Federal (PRF), que doou 300 kg de cabelo apreendido em Rio Verde e Jataí para o Hospital do Câncer de Goiânia.

Nota Zero

Para Secretaria de Infraestrutura de Goiânia (Seinfra). As constantes chuvas que caem em Goiânia neste final de ano expuseram a fragilidade do sistema de escoamento de água da capital.

Diversas ruas ficam alagadas e trazem perigo para motoristas e pedestres que transitam pelas ruas da cidade.