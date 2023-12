Comandante do Corpo de Bombeiros faz recomendações de como evitar choques e incêndios em decorações de Natal

Na noite deste domingo (17), os enfeites natalinos de uma imobiliária causaram um grande incêndio que assustou os moradores de Goiânia

Samuel Leão - 21 de dezembro de 2023

Decoração de Natal em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Com a proximidade das festas de fim de ano, as casas e ruas costumam ser adornadas com pisca-pisca e luzes natalinas, em busca da imersão no tão famoso “clima natalino”.

O que alguns podem não saber, porém, é que a iniciativa pode trazer alguns perigos – especialmente se cuidados importantes não forem tomados na hora de preparar – e se divertir – com as decorações.

Um exemplo do que pode acontecer em casos mais sérios ocorreu na noite do último domingo (17), após um incêndio – causado por enfeites coloridos – assustar moradores de Goiânia que passavam próximos a uma imobiliária da cidade.

Na ocasião, as chamas consumiram grande parte do local, sendo necessária a intervenção e ação rápida do Corpo de Bombeiros.

Como evitar episódios do tipo

Pensando nisso, o Portal 6 conversou com o comandante da corporação em Anápolis, tenente coronel Altiere Araújo de Oliveira, que realizou diversas recomendações para que a população evite incidentes com luzes, enfeites e até mesmo velas.

“A primeira dica é escolher produtos de qualidade e certificados pelo Inmetro, que garantem o cumprimento das normas técnicas brasileiras. Evite comprar produtos importados que não tenham essa certificação, pois eles podem ter defeitos, fios desencapados, lâmpadas quebradas ou superaquecer”, explicou o oficial.

Verifique também se os produtos são adequados para o uso interno ou externo, pois os que são feitos para áreas externas são mais resistentes à chuva e ao vento”, completou.

Outra ressalva feita pelo bombeiro foi em relação ao cuidado e atenção: “não sobrecarregue as tomadas com muitos aparelhos ligados ao mesmo tempo, pois isso pode causar curtos-circuitos e danificar a rede elétrica. Use extensões e filtros de linha com fusíveis de segurança e respeite a voltagem dos produtos”.

Segundo ele, os adaptadores conhecidos como “T” ou “benjamim” também devem ser evitados, já que podem provocar a ocorrência de faíscas e choques.

Desligar a decoração quando não estiver sendo usada e colocar as velas sempre dentro de recipientes de vidro ou suportes que evitem o contato direto com outros objetos são outras dicas valiosas que podem prevenir o pior nas comemorações de Natal.

A reportagem também conversou com o capitão e bombeiro Silva Filho, que destacou o que deve ser feito caso os acidentes aconteçam.

“Se o local estiver energizado, só podem ser usados os extintores de CO₂ ou de pó. Atualmente, muitos lugares têm geradores de energia fotovoltaica, o que requer um cuidado redobrado para encontrar a chave interna e desligar também essa rede elétrica”, apontou.

Independente de ser um caso de incêndio ou choque, o militar ressaltou também que não se deve encostar na pessoa até desligar a rede. A forma de prestar ajuda também varia de caso para caso.

Portanto, o mais recomendado é ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ou para os bombeiros, que irão orientar os primeiros socorros e comparecer ao local.