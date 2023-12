Falsa psicóloga suspeita de matar ex-sogro e mãe dele envenenados não está grávida, diz polícia

Mulher coleciona uma série de crimes que ainda serão investigados pela polícia

Karina Ribeiro - 21 de dezembro de 2023

Imagem mostra Amanda Partata de perfil. (Foto: Reprodução)

Usada como artimanha para continuar frequentando a família do ex-namorado, Amanda Partata não está grávida. A informação foi dada na manhã desta quinta-feira (21) em coletiva realizada pela Polícia Civil.

Eles teriam namorado por cerca de 45 dias e o término oficial do relacionamento ocorreu no dia 10 de agosto. “Uma semana depois ela disse que estava grávida dele”, explicou o delegado Carlos Alfama. Inclusive, ela chegou a organizar um chá revelação do bebê.

Além dessa falsa informação, Amanda também é investigada por uma série de crimes de estelionato, que será melhor apurada ao longo da apuração da polícia.

