Gomide, Amilton Filho e Leandro Ribeiro comentam movimentação de Major Vitor Hugo

Provável volta do ex-deputado ao páreo movimenta o tabuleiro político de Anápolis

Pedro Hara - 21 de dezembro de 2023

Deputados estaduais Amilton Filho, Antônio Gomide e vereador licenciado Leandro Ribeiro comentaram sobre a volta de Vitor Hugo a disputa pela Prefeitura de Anápolis. (Fotos: Maykon Cardoso/Alego e Ismael Vieira/Câmara de Anápolis)

A postagem enigmática de Major Vitor Hugo (PL), insinuando que será pré-candidato à Prefeitura de Anápolis começou a mexer com o tabuleiro político da cidade.

A leitura da maioria dos agentes políticos acredita que ele entra para valer na disputa, mas sem o guarda-chuva do prefeito Roberto Naves (Republicanos) – que lançou o bolsonarista no susto meses atrás.

Líder nas pesquisas de intenção de voto, o deputado estadual e ex-prefeito Antônio Gomide (PT) disse à Rápidas que a primeira coisa que o ex-deputado federal precisa fazer é transferir o domicílio eleitoral de Goiânia para Anápolis.

O parlamentar também ponderou que tem respeito pelo adversário e que a prioridade é o “bom debate” com qualquer que seja o adversário.

Pré-candidato do MDB, o deputado estadual Amilton Filho pontua que a favor de Vitor Hugo pesa o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No entanto, o fato do ex-deputado federal não ser de Anápolis é um ponto que pode pesar contra.

À Rápidas, o pré-candidato do Progressistas, Leandro Ribeiro lembrou que foi um dos primeiros a defender a candidatura do militar, pois ele atuou em Anápolis na época que foi deputado e teve uma votação expressiva como candidato a governador, em 2022.

O vereador licenciado confidenciou que o ex-militar o telefonou para comentar a intenção de ser pré-candidato ao Executivo anapolino.

Apesar de estar no mesmo espectro do ex-deputado federal, Leandro afirma que não vai abandonar a pré-candidatura. “Para eu não ser candidato só se o partido quiser”, afirma.

Câmara de Anápolis só deve retomar os trabalhos em fevereiro

À Rápidas, o líder do prefeito na Câmara de Anápolis, Jakson Charles (PSB) disse que não existe previsão de que novos projetos sejam enviados pelo Executivo à Casa.

Após o término da sessão extraordinária desta quarta-feira (20), o presidente Domingos Paula (PV), anunciou que os trabalhos serão retomados dia 05 de fevereiro.

Anápolis atrasa pagamento do banco de horas para policiais

Policiais da Força Tática de Anápolis estão sem receber o valor referente ao banco de horas do mês de novembro.

O atraso no repasse feito pela Prefeitura foi confirmado à Rápidas por integrantes da corporação.

Até o momento, a Administração Municipal não informou quando vai quitar os vencimentos.

Prefeito e vice-prefeito de Turvelândia perdem oficialmente o mandato

A ministra Isabel Gallotti, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), negou o recurso especial proposto por Siron Queiroz (SD) e Marlos Borges (PSDB), ex-prefeito e vice-prefeito de Turvelândia, respectivamente.

Eles foram julgados por compra de votos e abuso do poder político nas eleições de 2020. Novas eleições devem ser convocadas em breve pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO).

Solidariedade pode ampliar ainda mais a bancada na Câmara de Goiânia

Presidente estadual do Solidariedade, Denes Pereira compartilhou uma publicação onde diz que o partido possui a maior bancada da Câmara de Goiânia.

No entanto, o que chamou a atenção na postagem foi a parte final, onde diz que existe a “possível filiação de mais dois parlamentares”.

A Rápidas apurou que os possíveis nomes são Edgar Duarte e Pastor Wilson, ambos do PMB.

Vila Nova é punido por atos da torcida

O Vila Nova foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em R$ 7,5 mil pelos objetos arremessados pela torcida na última rodada da Série B, contra o ABC (RN).

Adversária do Vila na ocasião, a equipe potiguar foi multada em R$ 10 mil. A partida foi disputada em 25 de novembro.

Nota 10

Para o Autódromo Internacional de Goiânia, que novamente mostra a sua importância para o automobilismo nacional ao ser a única cidade escolhida fora do estado de São Paulo para sediar corridas do Endurance Brasil em 2024.

Vale destacar que o local recebe corridas de diversas categorias, dentre elas a Stock Car, principal representante do automobilismo nacional.

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis (Semusa), que não vem realizando corretamente os repasses para o programa DST/AIDS. O ambulatório, que funciona nas instalações da Osego, acolhe cerca de 2 mil pacientes com HIV positivo e está sem estrutura mínima para atendimento.”