Se sua máquina de lavar roupas faz barulho, você pode resolver desse jeito

Não é sempre que temos aquele dinheiro sobrando para trocar o eletrodoméstico do dia para a noite; truque pode te salvar

Gabriella Licia - 21 de dezembro de 2023

Filtro da máquina de lavar. (Foto: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Já percebeu algum barulho estranho na sua máquina de lavar roupas, principalmente durante o momento da centrifugação? Calma! Não precisa se desesperar e procurar uma nova para comprar.

Afinal, não é sempre que temos aquele dinheiro sobrando para trocar o eletrodoméstico do dia para a noite. Então, para solucionar esse problema sem precisar abrir mão da grana de fim de ano, existe um truque muito fácil para resolver a situação.

Mas é bom ter certeza que o problema está na polia. Para fazer o teste, primeiro abra a tampa da sua máquina e sobreponha os braços no fundo dela. Faça força para girar e perceba o ranger. Se for forte e alta, é bom se atentar ao passo a passo que separamos logo abaixo. Confira!

Se sua máquina de lavar roupas faz barulho, você pode resolver desse jeito:

A primeira etapa deste guia para solucionar o problema da sua máquina de lavar roupas é ter uma chave 13. Na parte traseira do item indispensável em nosso dia a dia, haverá uma corrente ao redor de uma polia.

Retire a corrente. Depois, com a chave 13, desparafuse o metal e o retire. Agora, basta desencaixar as duas partes (como deixaremos no vídeo abaixo, demonstrando tudo na prática).

Assim que desencaixar a polia e a parte fixada nela, encontrará uma pequena mola. É ela a responsável por todo o barulho. Isso porque essa peça importantíssima pode se deslocar do lugar ideal, provocando os barulhos incessantes.

Encaixe novamente a mola, a polia e a parte fixada. Depois, parafuse novamente o metal e retorne a correia para o espaço devido.

Com este simples passo a passo, você conseguirá resolver o problema dos barulhos incômodos sem precisar comprar uma máquina nova ou contratar um técnico.

Mas cuidado, eim? Para mexer com essa parte do eletrodoméstico, é bom seguir exatamente as instruções do vídeo para não acabar estragando de vez a sua máquina de lavar roupas.

