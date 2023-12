Empresa de celular é interditada em Goiânia após Iphone parar de funcionar em seis dias de uso

Consumidora tentou contato com loja, mas foi informada de que o problema teria sido uma queda do aparelho por parte dela

Gabriella Pinheiro - 22 de dezembro de 2023

Apreensão de aparelho. (Foto: Divulgação/ Procon Goiás)

Uma empresa de celular de Goiânia foi interditada após vender um Iphone para uma cliente e, dias depois, o aparelho parar de funcionar. A operação foi feita pelo Procon Goiás na quarta-feira (20).

A operação aconteceu após uma consumidora denunciar o ocorrido ao órgão fiscalizador afirmando que havia adquirido um iPhone 12 Pro Max por R$ 5 mil.

No entanto, seis dias após o uso, o aparelho deixou de funcionar. Por isso, ela decidiu entrar em contato com a loja para tentar resolver o problema, mas foi respondida de que ela havia deixado o celular cair no chão e que, por isso, ele teria sido avariado.

Ainda de acordo com a consumidora, a loja não se disponibilizou a ajudá-la, nem tampouco fez a troca de aparelho ou a devolução do dinheiro gasto.

O caso ganhou uma reviravolta após a cliente denunciar ao Procon e descobrir que, na realidade, havia adquirido um celular usado – fato que não foi alertado no momento da compra.

Durante a fiscalização no local, foram encontrados mais de 130 aparelhos sem homologação na Anatel e mais de 100 cases que não possuíam informações. A previsão é que os valores ultrapassam R$ 250 mil.

A loja foi interditada acusada de práticas abusivas além de comercializar produtos sem homologação nos órgãos competentes. O comércio tem até 20 dias para apresentar defesa.

O gerente responsável pela loja foi conduzido até à sede da Polícia Federal (PF) em Goiânia para prestar esclarecimentos.

O Procon alerta os consumidores que, no momento da compra, para adquirir aparelhos em estabelecimentos confiáveis, além de verificar a presença do selo ou número de certificação.