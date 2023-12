Reta final para vacinação da Covid-19; veja onde está disponível em Goiânia, Aparecida e Anápolis

Depois do próximo dia 31, vacinação será focada em crianças e grupos prioritários

Maria Luiza Valeriano - 22 de dezembro de 2023

Vacina bivalente contra a Covid-19. (Foto: Fábio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Por determinação do Ministério da Saúde, a vacina contra Covid-19 estará disponível para a população geral apenas até o dia 31 de dezembro de 2023. A partir do dia 1º de janeiro de 2024, o imunizante será destinado às crianças e grupos prioritários.

Diante disso, o Portal 6 destacou quais são as salas de vacinas ainda abertas em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis.

Goiânia

Na capital, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibilizou 74 salas para vacinação em todas as regiões da cidade. No distrito Norte, cidadãos podem conferir a USF Itatiaia, USF Morada Vale dos Sonhos e USF São Judas Tadeu, entre outras, todos os dias, das 08h às 17h.

No Oeste, o CS Bairro Goia, a USF Buena Vista e a USF Goiânia Viva são algumas opções. No distrito Noroeste, há as USF Boa Vista, Jardim Primavera e Novo Planalto, assim como outros locais.

No Sudoeste, a SMS disponibilizou o CIAMS Novo Horizonte, USF Andreia Cristina e Madre Germana, entre outros. Por fim, no distrito Campinas-Centro, cidadãos podem ir até o CS Marinho Lemos, Vila Canaã ou Vila Morais, assim como diversos outros.

A relação completa dos locais e horários está disponível no site da Prefeitura.

Anápolis

A Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis possui diversas salas disponíveis com horários variados, como as unidades de saúde Abadia Lopes, Arco Verde e Santa Isabel, das 07h30 às 16h.

Das 7h30 até às 21h, pessoas que buscam completar a cartela de vacinação podem ir até as unidades Filostro Machado, Parque Iracema, Bairro de Lourdes, entre outras. A lista de todos os locais está disponível no site.

Aparecida de Goiânia

Em Aparecida, são 35 salas disponíveis, como a UBS Andrade Reis, Riviera, Tiradentes, Papilon Park, Bairro Ilda, Delfiore, Anhambi e Nova Olinda. A vacinação funciona de segunda a sexta das 07h30 às 16h30.

Já na Central de Imunização, é possível se vacinar das 08h às 18h de segunda a sexta e das 08h às 13h aos sábados. A relação completa pode ser encontrada no portal da Prefeitura.