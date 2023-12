Bares, restaurantes e clubes; saiba onde celebrar o Réveillon em Goiânia e Anápolis

Diversos locais terão opções de jantares especiais, bebidas boas e muita música

Maria Luiza Valeriano - 23 de dezembro de 2023

Locais oferecem opções de música eletrônica, internacional, samba e sertanejo (Foto: Divulgação/Clube Jaó)

Com a chegada do fim do ano, já é hora de começar a planejar onde será a celebração do que já se passou e o que virá em 2024. Em Goiânia e Anápolis, diversos locais anunciaram programação especial para a data, desde bares agitados até clubes tradicionais.

Com isso, o Portal 6 destacou algumas opções para ter um réveillon memorável.

Goiânia

O Réveillon “Rock Uai” promete ser um refúgio para quem busca rock no lugar do sertanejo em Goiânia. Com repertório composto por sucessos entre os anos 1970 e 2000, o evento será no Rock Uai Bar e Pub, a partir das 21 horas.

Além da música, as pessoas poderão curtir o open bar de cerveja, drinks, destilados e bebidas não alcoólicas, assim como petiscos e sobremesas à vontade.

A Cerrado Cervejaria também oferecerá programação especial para o Réveillon, com a Banda Liga Joe, open bar completo e open food, incluindo petiscos, jantar e sobremesa.

Outra opção é o Réveillon Árabe 60 anos 1001 noites, que terá entretenimento ao vivo com banda e DJ assim como um banquete completo inspirado na culinária árabe. Até o momento, o local ainda não foi divulgado.

Ainda na capital, o tradicional Réveillon do Jaó ocorrerá com música, buffet completo com opções vegetarianas, ilhas de frios, entradas, jantar e sobremesas e ainda open bar.

Anápolis

Para celebrar a chegada do novo ano, o Bento Restaurante estará proporcionando um jantar especial com uma variedade de saladas, pratos principais e sobremesas. Além disso, serão três ambientes para cada gosto, seja banda ao vivo, música eletrônica ou internacional.

Já quem está em busca de sertanejo e pagode pode conferir o Draft Beer Bar, que oferecerá o cardápio tradicional da casa e decoração especial em clima de celebração.

O Farol, por sua vez, também terá show ao vivo de Flaira & Rafael Sanfoneiro, petiscos, jantar completo e bebidas.

Além disso, o Réveillon da Ibiza é uma boa opção para quem deseja uma festa agitada e que irá até de manhã. Com shows confirmados de Suity 33 e Prussak, a reserva de uma mesa também garante frios, frutas e caldos.