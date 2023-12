Durante jogo, homem invade centro esportivo e atira em atleta amador

Amigos da vítima prestaram socorro e encaminharam-na até Hugol

Gabriella Pinheiro - 23 de dezembro de 2023

Fachada do HUGOL, em Goiânia. (Foto: Divulgação/Secretaria de Estado de Saúde)

O cenário de descontração em um centro esportivo se transformou em uma cena de crime, após um homem, de 30 anos, ser vítima de uma tentativa de homicídio. O crime aconteceu na sexta-feira (22), em Goiânia.

Na ocasião, um homem, de identidade desconhecida, teria entrado na unidade, ido em direção ao campo e, por motivos não revelados, disparado contra o homem. A Polícia Militar (PM) foi chamada e esteve no local.

Em depoimento, o proprietário do centro afirmou que estava em um espaço no momento do crime quando escutou cerca de 10 disparos de arma de fogo e decidiu ir até a cena.

No local, ele encontrou a vítima – que disputava um campeonato no centro esportivo – alvejada no chão.

Alguns amigos do homem, que também estavam presentes no momento, prestaram socorro e levaram-no até o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Ele não corre risco de vida.

Questionado sobre o autor dos disparos, o homem afirmou que não conhecer o suspeito e que a ação não teria sido motivada por nenhuma discussão dentro do centro esportivo.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).