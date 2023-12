Forte chuva derruba teto e alaga bar em Anápolis

Presentes tiveram que abandonar o espaço após os estragos

Gabriella Licia - 23 de dezembro de 2023

Tragédia aconteceu após fortes chuvas que caíram em Anápolis. (Foto: Reprodução)

A bebida, curtição e música ao vivo no Bar do Miro, um dos principais de Anápolis, teve de ser interrompida por forças da natureza na noite deste sábado (23).

Isso porque as fortes chuvas que caíram na cidade fizeram com que o teto do estabelecimento desabasse.

A água também invadiu o local e obrigou as pessoas a abandonarem o espaço. Felizmente, ninguém se feriu.

Fique atento

A Defesa Civil, inclusive, emitiu um alerta sobre as tempestades com raios que podem cair em território anapolino nas próximas horas.