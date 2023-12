Veja os números que podem dar sorte a quem for jogar na Mega da Virada

A escolha de números para a loteria é pessoal, a sorte é imprevisível, mas podemos te ajudar com algumas dicas para tentar levar essa bolada

Magno Oliver - 23 de dezembro de 2023

O sorteio do prêmio de R$ 450 ocorrerá às 20h do dia 31 de dezembro. (Foto: Eduardo Knapp/Folhapress)

A Mega da Virada é uma edição especial da Mega-Sena que acontece sempre no último dia do ano, 31 de dezembro, em homenagem à virada da passagem de calendário.

Porém, ela se destaca por oferecer prêmios significativamente maiores financeiramente do que os sorteios regulares da Mega-Sena.

No entanto, os prêmios da Mega da Virada são acumulados ao longo do ano, e o sorteio ocorre com regras específicas. Contudo, é importante ressaltar que a escolha dos números é totalmente aleatória, e não há uma estratégia comprovada para garantir o acerto.

A escolha da sequência de volantes para a loteria é pessoal, e a sorte é imprevisível. Mas, algumas pessoas optam por datas especiais, como aniversários, ou números que têm significado pessoal.

Esses são os números que já foram sorteados até hoje na Mega da Virada

2022: 4 – 5 – 10 – 34 – 58 – 59

2021: 12 – 15 – 23 – 32 – 33 – 46

2020: 17 – 20 – 22 – 35 – 41 – 42

2019: 3 – 35 – 38 – 40 – 57 – 58

2018: 5 – 10 – 12 – 18 – 25 – 33

2017: 3 – 6 – 10 – 17 – 34 – 37

2016: 5 – 11 – 22 – 24 – 51 – 53

2015: 2 – 18 – 31 – 42 – 51 – 56

2014: 1 – 5 – 11 – 16 – 20 – 56

2013: 20 – 30 – 36 – 38 – 47 – 53

2012: 14 – 32 – 33 – 36 – 41 – 52

2011: 3 – 4 – 29 – 36 – 45 – 55

2010: 2 – 10 – 34 – 37 – 43 – 50

2009: 10 – 27 – 40 – 46 – 49 – 58

De 2009 aos dias atuais, temos somente 84 dezenas sorteadas. E também de 2009 para cá, foram 14 concursos da Mega da Virada fazendo milionários pelo país.

O ranking que listamos abaixo pode te ajudar na hora de marcar o seu jogo e, quem sabe, levar a bolada milionária.

1º Lugar – Número – 10 – Apareceu 5 vezes

2º Lugar – Número – 5 – Apareceu 4 vezes

3º Lugar – Números – 3, 20, 33, 36 e 58 – Aparecem 3 vezes cada um

4º Lugar – Números 2, 4, 11, 12, 17, 18, 22, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 51, 53, 56 apareceram 2 vezes

5º Lugar – Números 1, 6, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 55, 57, 59 apareceram 1 vez

O sorteio da Mega da Virada acontece sempre no dia 31 de dezembro de todo fim de ano, mas a partir das 20h (Horário de Brasília).

As apostas para o concurso 2.670 podem ser feitas até às 17h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro do ano vigente em casas lotéricas, pelo aplicativo Loterias Caixa ou no portal Loterias Caixa.

O valor de uma aposta é de R$ 5,00. No entanto, são 60 volantes disponíveis, nos quais o candidato marca apenas seis números. Por fim, o prêmio não é cumulativo.