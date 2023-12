6 carnes para assar que são baratas e ficam ótimas junto com cerveja

Conheça os cortes suculentos e deliciosos que não pesam no seu bolso e caem bem na churrasqueira

Anna Júlia Steckelberg - 24 de dezembro de 2023

Prateleira de açougue. (Foto: Agência Enquadrar/Folhapress)

Quando pensamos em churrasco e uma boa cerveja gelada uma das primeiras coisas que nos vem à mente é o preço das carnes.

Afinal, o alimento é um dos que mais sofre as oscilações da inflação e é comum nos depararmos com o valor deles nas alturas quando vamos a algum açougue.

Foi pensando nisso que hoje listamos alguns cortes que são uma delícia e não pesam muito no seu bolo.

Eles caem muito bem na churrasqueira e são bons substitutos da boa e velha picanha.

6 carnes para assar que são baratas e ficam ótimas junto com cerveja:

1. Miolo da alcatra

Poucas pessoas conhecem esse corte, mas o também conhecido como coração da alcatra pode ser uma boa alternativa para o seu churrasco.

O miolo da alcatra é uma carne muito macia e saborosa.

2. Fraldinha

A fraldinha já é figurinha marcante quando se fala em churrasco barato.

Magro, macio e com gordura no ponto certo, a fraldinha cai bem com tempero de ervas e também dá para usar na panela.

3. Costela

Seguindo as dicas, a costela bovina ou suína também é mais um corte que vale a pena!

Na churrasqueira essa carne fica muito macia e saborosa, além disso, você pode inovar e acrescentar molhos e recheios nessa preparação.

4. Linguiça

Não descarte a linguiça dos seus churrascos!

Por ser uma das alternativas mais baratas para a sua churrasqueira, a linguiça não dá trabalho para ser preparada e você pode usá-la como uma entradinha, acompanhada de vinagrete.

5. Cupim

Pensar em churrasco é lembrar do cupim.

Esse corte amplamente servido em curasaqucadi, costuma sair mais em conta que a picanha e possui um sabor único.

Feito a partir do pescoço do boi, esse corte é muitíssimo suculento e pode ser assado, cozido ou até mesmo frito.

6. Frango

Por fim, aqui temos as peças de frango que também podem ser levadas à churrasqueira.

Sobrecoxa, coxa, peito e asas são cortes suculentos, gordurosos e muito saborosos! Além disso, você pode acrescentar molhos e torradas a essas carnes.

