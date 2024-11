6 profissões que ninguém dá nada hoje, mas estarão entre as mais bem pagas no futuro

Se você está pensando no futuro e quer investir em áreas promissoras, conhecer essas carreiras é essencial

Pedro Ribeiro - 30 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O mercado de trabalho está em constante evolução, e muitas profissões que hoje são pouco valorizadas ou conhecidas têm o potencial de se tornar altamente requisitadas e bem pagas no futuro.

Com as mudanças tecnológicas e as novas demandas da sociedade, algumas carreiras estão ganhando destaque de forma inesperada.

6 profissões que ninguém dá nada hoje, mas estarão entre as mais bem pagas no futuro

1. Especialista em reciclagem tecnológica

Com o avanço desenfreado da tecnologia, descartamos dispositivos como smartphones e notebooks com uma frequência absurda.

No futuro, quem souber lidar com o reaproveitamento desses materiais, extraindo metais raros e reduzindo o impacto ambiental, estará no topo do mercado.

A sustentabilidade será prioridade em todas as áreas, e empresas e governos pagarão muito para reduzir o lixo eletrônico.

2. Desenvolvedor de inteligência artificial ética

A inteligência artificial já está revolucionando tudo, mas quem vai garantir que ela seja usada de forma ética e responsável?

Especialistas que saibam criar sistemas justos e imparciais serão indispensáveis — e extremamente valorizados.

O futuro exige mais do que tecnologia: exige responsabilidade e confiança, e isso será fundamental para empresas e organizações, por isso essa será uma das profissões mais essenciais.

3. Designer de experiências imersivas

A realidade virtual e aumentada está saindo dos games e entrando em áreas como educação, saúde e turismo.

Quem dominar a criação de experiências imersivas vai ser o próximo “arquiteto” de realidades paralelas.

As pessoas querem viver experiências, e a tecnologia será o meio para tornar isso possível, o que tornará essa umas das profissões mais requisitadas.

4. Engenheiro de alimentos alternativos

Com a busca por soluções para alimentar uma população crescente, os engenheiros que desenvolvem alimentos à base de plantas, carne cultivada em laboratório e outras inovações estarão no centro da revolução alimentar.

Sustentabilidade e saúde estão se tornando prioridade para consumidores e empresas, aumentando ainda mais o valor desses profissionais.

5. Especialista em bem-estar digital

A quantidade de tempo que passamos conectados está causando preocupações com a saúde mental.

No futuro, profissionais que ajudem as pessoas a encontrar equilíbrio entre o online e o offline terão uma fila de clientes — e uma conta bancária cheia.

O mundo digital não vai desacelerar, mas nosso bem-estar precisará acompanhar, e essa será a chave para o sucesso desses especialistas.

6. Técnico em manutenção de robôs

Robôs não são mais coisa de filme: eles já estão no nosso dia a dia, seja em fábricas, hospitais ou até no varejo

Quem souber consertar e otimizar essas máquinas será indispensável no mercado.

A robótica será tão comum quanto os smartphones, e alguém precisará garantir que tudo funcione perfeitamente.

