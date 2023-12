A técnica para limpar o ventilador sem precisar desmontá-lo

Truque caseiro promete limpar todas as partículas presas entre as grades e as hélices, sem precisar desmontar o aparelho

Gabriella Licia - 24 de dezembro de 2023

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Se você tem um ventilador em casa, já deve ter reparado o quanto esse eletrodoméstico consegue reter poeira e sujidades, certo? Acontece que existe um truque muito simples capaz de deixá-lo limpinho, sem dificuldades.

A técnica caseira promete limpar todas as partículas presas entre as grades e nas hélices, sem precisar desmontar o aparelho. Além do mais, você vai utilizar produtinhos caseiros de fácil acesso.

Não tem segredo nenhum! Quer entender como funciona o processo e nunca mais sofrer com as poeirinhas do ventilador? Então confira até o final da matéria e anote todo o passo a passo para não errar. Veja só!

A técnica para limpar o ventilador sem precisar desmontá-lo:

O primeiro passo é bem simples: pegue um borrifador e adicione no vasilhame uma medida de água morna, detergente, vinagre e bicarbonato de sódio. Esses quatro itens serão os grandes responsáveis pela limpeza incrível do seu ventilador.

Depois de misturar bem, aplique a solução em todas as partes da grade, tomando bastante cuidado para não molhar o motor. Isso poderia prejudicar o funcionamento do aparelho.

Assim que estiver bastante molhado, pegue um saco plástico grande, envelope todo o ventilador e ligue o eletrodoméstico na tomada. Depois, acione o botão para ele começar a funcionar.

Deixe o ventilador trabalhando por 5 minutos, ainda amarrado com a sacola plástica. A sujeira será retirada sozinha das grades, deixando tudo limpinho por dentro.

Uma grande vantagem é que você não precisará fazer nenhum esforço, nem mesmo correr o risco de danificar as peças durante a montagem e desmontagem.

Lembre-se!

As sujidades e poeiras impregnadas nas hélices podem ser um verdadeiro pesadelo para quem sofre com algumas doenças respiratórias e alérgicas.

Por essa razão, é fundamental manter o seu aparelho higienizado. Além do mais, quando está muito sujo, o vento não consegue passar com tanta facilidade, prejudicando o funcionamento do eletrodoméstico e diminuindo sua eficiência.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!