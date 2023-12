Cadeia para tarado confesso na véspera do Natal, em Anápolis

Em vídeo publicado no Instagram, suspeito assume autoria do crime para policiais

Augusto Araújo - 24 de dezembro de 2023

Homem confessou ter passado a mão nas nádegas de adolescente, em Anápolis. (Foto: Reprodução/Instagram)

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem, suspeito de ter passado a mão nas partes íntimas de uma adolescente, de apenas 13 anos, em Anápolis.

O caso aconteceu na manhã deste domingo (24), em um supermercado do bairro Santos Dumont.

Em vídeo publicado no Instagram pelo 28° BPM, os policiais pedem para que o homem conte o que aconteceu no estabelecimento.

Assim, o suspeito confirma que de fato passou a mão nas nádegas da adolescente e falou que ela era “gostosinha”. Ele ainda concluiu destacando “pronto, foi só isso que eu falei”.

Após tomarem conhecimento do caso, os militares foram até a residência do autor confesso e realizaram a prisão do mesmo.

Dessa forma, o homem agora se encontra à disposição da Justiça para as devidas medidas cabíveis.