Identificado motociclista que morreu após colidir em poste de luz, em Goiânia

Uma Unidade de Suporte Avançado do SAMU esteve no local e atestou o óbito do jovem

Gabriella Pinheiro - 24 de dezembro de 2023

Jovem morre após colidir em poste, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 24 anos, identificado como William Conceição da Silva, morreu após bater em um poste de luz na Avenida Mambaí, em Goiânia. A fatalidade aconteceu na manhã deste domingo (24)

O acidente teria ocorrido por volta das 06h no momento em que a vítima trafegava pela via quando, por motivos desconhecidos, acabou colidindo na estrutura. A Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local.

Já no endereço, os militares encontraram o jovem caído no solo, sem sinais vitais. Uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) compareceu no ambiente e atestou o óbito.

Um colega de trabalho de William esteve no local, identificou o jovem e revelou que ele trabalhava como padeiro em um supermercado próximo do ponto de acidente.

A Polícia Técnico Científica e o Instituto Médico Legal (IML) compareceram no local para a realização de perícia e retirada do corpo.

Já a motocicleta foi entregue ao irmão do jovem juntamente com outros pertences pessoais encontrados na mochila da vítima.