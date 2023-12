Mulher decide se afastar após notar detalhe no bumbum do parceiro

Por conta da quantidade de pêlos, ele alegava que isso seria normal e que tratava-se de "coisa de homem"

Magno Oliver - 24 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/islandworks/Pixabay)

Uma mulher deu o que falar na internet em uma postagem no fórum social Reddit para desabafar sobre a higiene pessoal do namorado.

Por meio do usuário u/AdministrativeSir321, ela conta que acabou se afastando do parceiro depois de descobrir que ele tinha restos de fezes por falta de limpeza na região.

Ela começa a postagem dizendo: “esta noite eu percebi que meu namorado legítimo tinha cocô na bunda. Achei que isso era muito anti-higiênico da parte dele e sou bastante negligente com a higiene porque entendo que, como nós dois temos TDAH, às vezes pode ser difícil.”

E continuou: “Mas isso me afastou dele enormemente. Ele me disse que ‘é só coisa de homem’ e que é por causa dos pelos na bunda dele. Quando falei que ele realmente precisava tomar banho porque, honestamente, essas são as ações que eu esperaria de uma criança literal de três anos (eu não disse isso para ele, aliás, apenas disse que não é higiênico), ele ficou super chateado e ofendido comigo.”

Ao final do desabafo, ela pergunta para os seguidores se estaria errada por tentar explicar para o companheiro que falta de higiene não tem a ver com ser homem ou mulher e sim questão de cuidado íntimo com o corpo e proteção contra doenças.

“Isso não é coisa de homem, isso é nojento! Se ele não consegue limpar a bunda por causa dos pelos, tem que raspar a bunda, dr***! Que p**** é essa? Como pode um adulto andar por aí com merda no ânus e aceitar isso porque dá muito trabalho limpar direito?”, comentou revoltada uma internauta.

“Conheci caras peludos e nenhum deles teve dificuldade em se manter limpo. Até caras com TDAH. Sim, às vezes não tomo banho por alguns dias, mas você ainda pode se limpar adequadamente e manter-se limpo nessa área”, pontuou outro usuário da rede social.