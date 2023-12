O segredo das confeiteiras para fazer bolo com a massa toda assada e retinha

Sabe aquele momento em que você retira a sobremesa do forno e percebe que ela ficou torta? Isso nunca mais acontecerá

Gabriella Licia - 25 de dezembro de 2023

(Foto: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Se você é uma pessoa fã de receitinhas e truques da internet vai se apaixonar pelo segredo das confeiteiras para fazer bolo com a massa bem assadinha e ainda deixá-los nivelados.

Já passou pela experiência de colocar a massa de bolo no forno e, ao retirar a forma, encontrar um algo totalmente assimétrico, com um lado mais cheio que o outro? Se sim, saiba que você não está sozinho e isso é bem comum.

Seja por causa do próprio forno, por causa da forma ou porque ainda não aprendeu esse segredinho básico. Independente do motivo, saiba que agora isso nunca mais acontecerá.

Isso porque as profissionais dessa área descobriram um simples item que pode auxiliar no processo de assamento e deixar os doces incríveis. Quer entender melhor como esse passo a passo funciona? Então confira as dicas abaixo e nunca mais se decepcione na hora de preparar aquela sobremesa. Olha só!

O segredo das confeiteiras para fazer bolo com a massa toda assada e retinha:

Bom, para começar, é bom conferir a receita à risca para não errar em nenhuma medição e misturar tudo bem. Isso porque as alterações podem atrapalhar o processo de assamento de qualquer bolo e o deixar torto ou assimétrico.

Tendo certeza que o fermento em pó está bem misturado, coloque tudo na forma lisa untada e se prepare para o grande truque de mestre.

Você precisará ter em mãos uma folha de papel alumínio. Não precisa ser um pedaço grande, apenas um retângulo para centralizar em cima da massa será o suficiente.

Esta prática, acessível e simples ação – de colocar a folha por cima da massa crua – fará com que o seu bolo cresça perfeitamente harmônico e não fique com nenhum desnível na forma.

