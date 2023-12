3 signos que conseguirão um amor para vida toda em 2024

Trânsito de certos planetas podem favorecer algumas pessoas e trazer muita sorte e paixão no próximo ciclo

Gabriella Licia - 26 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Andrea Piacquadio/Pexels)

Alguns signos estão propensos a encontrar um amor duradouro, recíproco e fiel. Por essa razão, é aconselhável que abram as portas do coração para novos começos e iniciem o ano de 2024 com otimismo.

O ano de 2023 não foi particularmente positivo no âmbito amoroso para alguns solteiros do zodíaco, mas essa fase de azar e desilusão está prestes a ser encerrada bem em breve.

Isso se deve ao trânsito de Vênus, que sairá de Escorpião no próximo dia 29 de dezembro e entrará em Sagitário. Esse movimento planetário pode facilitar o processo e trazer uma sensação de leveza para vários signos.

Se você está curioso para saber quais signos serão agraciados com essa bênção, confira a lista abaixo. Caso o seu Sol, ascendente ou Vênus esteja entre os mencionados, fique atento, pois coisas boas podem estar a caminho. Veja só!

3 signos que conseguirão um amor para vida toda em 2024:

1. Áries

Curiosamente, os três signos mais sortudos no amor em 2024 serão os primeiros do zodíaco, sendo eles áries, touro e gêmeos. Para os arianos solteiros, alguém muito leve, proativo e animado poderá chegar para trazer uma avalanche de felicidade.

A estadia de Vênus em sagitário poderá favorecer a concretização dessa relação no início do ano. Isso porque a comunicação entre você será muito aberta, resolvida e estável.

Para aqueles que já estão em um relacionamento, vem casamento por aí, eim? Vocês terão a prova mais nítida que fizeram uma boa escolha e poderão, enfim, realizar o sonho de firmar os votos no altar.

2. Touro

Os taurinos também poderão sair da zona de solteirice, que nunca foram fãs. O nativo desse signo gosta mesmo é de conforto, amor, cuidado e proteção. Estabilidade é o sobrenome do taurino.

E isso será possível! Alguém muito seguro está prestes a invadir as portas do coração desse nativo, trazendo muita paixão e ressignificando todos os antigos traumas, principalmente dos abandonos.

3. Gêmeos

Por último, mas não menos sortudos, os geminianos também tendem a ter muita sorte em 2024, principalmente em maio, quando o Sol estiver nesta casa, além de Júpiter passar pela transição e chegar em gêmeos, saindo de touro.

A dica do horóscopo é: acalmem os corações! 2024 tem tudo para ser incrível, apaixonante e muito diferente de 2023.

