Ameaçada, esteticista de Anápolis pede ajuda: “não deixe que eu vire mais uma notícia de morte”

Jovem concedeu entrevista exclusiva ao Portal 6 e revelou como tem sido a luta contra as agressões

Gabriella Licia - 26 de dezembro de 2023

Hematomas deixado em Jéssica, após agressões. (Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal)

Angústia e insegurança: esses são os sentimentos que Jéssica Araújo dos Santos Oliveira, de 24 anos, tem sentido após ser ameaçada, agredida e até mesmo difamada pela ex-esposa do atual companheiro.

A esteticista anapolina contou ao Portal 6 que as discussões são recorrentes e começaram há muitos anos. Isso porque a ex-mulher do parceiro dela, de 32 anos, entregou os três filhos – frutos da antiga união – para morar com a madrasta e o pai.

Com a concessão das autoridades, a madrasta começou a conviver com os pequenos. Ela relatou ter os levado para iniciar os tratamentos com psicólogos e psiquiatras, já que as três crianças ficaram muito abaladas com as discussões e rompimentos familiares.

No entanto, em maio de 2023, a ex-mulher ameaçou a vida de Jéssica. Um boletim de ocorrência foi registrado contra a autora das intimidações. Porém, a situação piorou no último dia 24, véspera de Natal, quando a ex-esposa e a própria mãe foram até a casa do novo casal, onde os pequenos vivem.

A Polícia Militar (PM) precisou ser acionada para conter as violências e, conforme consta nos registros, a ex-sogra do parceiro dela a agrediu no rosto, pescoço e braços, além de ameaçar a vida da esteticista.

Agora, a suspeita das agressões recorreu à internet para prejudicar ainda mais a madastra dos filhos. Nos comentários do estabelecimento de Jéssica, a antiga esposa do parceiro dela comentou diversas vezes, difamando a profissional e o espaço de trabalho.

A jovem explicou que procurou as autoridades municipais, mas foi informada de que não há alternativas para conter as manifestações no momento. No entanto, ela pode entrar com uma ação judicial contra a rival.

“Mais uma vez fui vítima da mãe dos meus enteados, não deixe que eu vire só mais uma notícia de morte”, suplicou a esteticista, que reforçou cuidar dos enteados com todo amor.

Veja as fotos!