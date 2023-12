6 dicas para economizar dinheiro e começar 2024 com as finanças organizadas

Que tal um novo ciclo com a vida financeira mais organizada, planejada e com tudo em cima? Se liga nessa consultoria que vamos te ajudar!

Magno Oliver - 27 de dezembro de 2023

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Existem algumas dicas para economizar dinheiro e começar o ano de 2024 com as finanças organizadas que muita gente não tinha ideia de como começar.

O ano está acabando, um novo tempo está começando e muita gente com o desejo de iniciar esse novo ciclo com grana no bolso, mas não sabe nem por onde começar por ter tantas dívidas adquiridas e o orçamento bem negativo para isso.

Pensando nisso, separamos para você uma lista com algumas dicas que vão te ajudar a economizar dinheiro e começar o ano com a vida financeira mais alinhada.

6 dicas para economizar dinheiro e começar 2024 com as finanças organizadas

1. Gastar menos do que se ganha

Muita gente não se atenta a esse princípio básico e acaba se endividando das piores formas possíveis. O objetivo deste tópico é te mostrar que devemos economizar dinheiro para que o orçamento possa ficar organizado e decisões conscientes poderem ser tomadas com cautela. Afinal, vida adulta é sempre um imprevisto atrás do outro e você precisa estar com o bolso preparado e bem planejado para isso.

2. Criar meta de gastos

Limites de gastos precisam ser bem definidos. A ideia é esquematizar seu orçamento em categorias para que você tenha dinheiro para se divertir e também investir. Os especialistas recomendam o sistema 50-30-20, onde se deixa 50% do seu salário para gastos como alimentação, moradia, transporte, contas de água, luz e internet. O restante dos 30% para gastos com passeios, restaurantes, festas, o que preferir. Já os outros 20% para investimentos e/ou pagamento de dívidas, caso existam alguma.

3. Ferramentas para ajudar no controle de gastos

Para ajudar a economizar, vale pedir ajuda para toda e qualquer ferramenta. Desde a simples folha de papel ao mais sofisticado aplicativo de finanças. Use planilhas ou app de controles de gastos. Anote o que entra e o que sai na sua vida financeira. Tenha uma visão do que está entrando, sendo gasto e busque economizar o máximo possível em cima disso.

4. Renegociar dívidas

O Brasil é um dos países com mais pessoas endividadas atualmente. Para começar um 2024 melhor e com mais dinheiro no bolso, procure negociar ou refinanciar todas as suas dívidas. Esses empecilhos consomem grande parte do orçamento e reduzem as possibilidades de investimento do dinheiro em outras área necessárias da sua vida.

5. Saiba investir

Mais do que economizar, é preciso saber investir. É muito importante guardar uma quantia do que se recebe para se precaver de futuros imprevistos ou emergências de vida adulta. Outra boa opção é procurar especialistas financeiros e buscar o melhor caminho de investimento do seu dinheiro. Seja ela em móveis, ações, etc.

6. Evite comprar por impulso ou status

2 erros que prejudicam sua poupança de dinheiro. Evite comprar coisas por impulso e, principalmente, por conta de status. Adquirir roupas caras, dispositivos eletrônicos de valor elevado, acessórios que pesam para o orçamento só vão atrapalhar a sua vida. Compre somente o que sua necessidade diária precisar. Nada de supérfluos ou exageros de marca.

