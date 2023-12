Aparecida de Goiânia abre quase 500 vagas para quem quer trabalhar

Interessados devem procurar uma unidade do SAC ou o Vapt Vupt

Gabriella Pinheiro - 27 de dezembro de 2023

Carteira de Trabalho. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia está com vagas de emprego abertas nesta semana para diferentes áreas e empresas do município.

São 481 oportunidades disponíveis destinadas para cargos nas áreas administrativa e de produção.

Os profissionais interessados devem procurar uma das unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) ou no Vapt Vupt.

No caso dos SACs do Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial, o atendimento é feito por livre demanda de segunda a sexta, das 08h às 18h30. No Araguaia, os serviços são oferecidos de segunda a sexta, das 08h às 17h.

Já no Vapt Vupt do Buriti Shopping e do Garavelo, o funcionamento é de segunda a sexta, das 08h às 17h, e aos sábados, das 08h às 13h. É necessário realizar agendamento no site do órgão.

É necessário que o trabalhador apresente documentos pessoais como RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e número telefônico.

Há vagas para os cargos de auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais, conferente de mercadoria, vendedor interno, encarregado de loja, jovem aprendiz, oportunidades de estágio e entre outros.

Nos casos de compatibilidade no perfil para com a vaga, os trabalhadores receberão uma carta de encaminhamento para realizar uma entrevista com a empresa contratante.

É válido ressaltar que as oportunidades são ofertadas pelo Sistema Municipal de Emprego (Sime) em parceria com os recursos humanos das respectivas empresas participantes.

Mais informações podem ser disponibilizadas por meio do número de telefone (62) 99194-3491.