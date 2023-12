Após tempestade, Natal do Bem terá pausa para manutenção nesta quarta (27)

Normalmente, atração pode ser curtida de terça a sexta-feira, das 18h às 23, e sábado, domingos e feriados, das 16h às 23

Maria Luiza Valeriano - 27 de dezembro de 2023

OVG afirmou que equipes trabalham para que atração seja ativada novamente (Foto: Reprodução)

As fortes chuvas que atingiram Goiânia na tarde desta quarta-feira (27) impuseram uma pausa na programação do Natal do Bem. A destruição foi tamanha que será necessário fechar a atração nesta noite.

O Portal 6 teve acesso a imagens de estruturas grandes derrubadas pela força da tempestade que caiu por volta das 15h na região do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON).

Entre elas, um Papai Noel pode ser visto caído. A reportagem entrou em contato com a assessoria da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), organizadora do evento, para compreender a extensão dos danos e a previsão de retorno das atividades, que incluem apresentação artística, acesso à vila de Natal e à vila gastronômica.

Em nota, a OVG afirmou que, em razão das fortes chuvas, o Natal do Bem estará fechado nesta quarta-feira (27) para manutenção.

“Nossas equipes estão de prontidão, realizando os reparos necessários para que possamos receber as famílias goianas com segurança nos próximos dias”, destacou.

Normalmente, a atração pode ser curtida de terça a sexta-feira, das 18h às 23, e sábado, domingos e feriados, das 16h às 23h, até o dia 06 de janeiro.