6 casos e situações que chamaram atenção em Anápolis durante o ano de 2023

De flagras policiais à crimes que chocaram todo o país, notícia foi o que não faltou no município ao longo do ano

Samuel Leão - 28 de dezembro de 2023

Vários casos chocantes marcaram o ano de 2023 em Anápolis. (Foto: Edição/ Portal 6)

Ao longo de 2023, Anápolis foi palco de diversas polêmicas e acontecimentos que parecem ter saído de um almanaque de histórias fantásticas ou até mesmo sátiras da realidade.

Passando por farras na madrugada, flagradas por autoridades policiais, crimes chocantes e até mesmo tentativas inusitadas de fuga, notícia foi o que não faltou no município durante este ano.

Pensando nisso, o Portal 6 preparou um apanhado com 6 acontecimentos marcantes do período, em uma retrospectiva já no clima de ano novo.

1 – Pé de maconha no Jundiaí



Logo no bairro mais movimentado da cidade, um pé de cannabis, popularmente conhecida como maconha, foi localizado nascendo em plena via pública.

A planta crescia no vão entre a calçada e um poste, ao lado do posto de combustível da Avenida São Francisco, e já tinha tamanho substancial, de modo que a população se surpreendeu pela presença ter durado tanto tempo.

A situação foi noticiada em primeira mão pelo Portal 6 e, logo que descoberta, a planta foi retirada por uma equipe da Polícia Militar (PM), que procedeu com o devido descarte.

2 – Réu tentou fugir de júri popular

Em uma manhã de dezembro, um homem que enfrentaria júri popular por um homicídio, cometido há quase 10 anos, decidiu fugir do Fórum e acabou sendo perseguido pelas ruas de Anápolis.

Os parentes, amigos e familiares da vítima, que acompanhavam o julgamento trajando camisetas em homenagem ao falecido, o seguiram e encontraram deitado escondido ao lado de um carro.

Apesar da tentativa, ele estava com o pé machucado e não conseguiu ir longe, sendo segurado pela multidão e reconduzido ao tribunal pela Polícia Militar (PM). O julgamento, porém, acabou sendo adiado.

3 – Palestras pregam “cura gay” em escolas estaduais

Uma polêmica que chamou atenção para Anápolis, em nível nacional, foi a realização de palestras em colégios estaduais, abordando questões de gênero, de modo a apontar o caminho da fé como uma espécie de “cura gay” para pessoas da comunidade LGBTQIAP+.

Através de uma “ex-transexual”, os alunos do ensino fundamental 2 e ensino médio ouviam pregações bíblicas concatenadas com testemunhos de vida.

O Portal 6 esteve presente nas unidades e conversou com alunos, que apontaram que a própria pregadora dizia que não estava no caminho da verdade absoluta, e o encontrou apenas quando decidiu interromper a transição de gênero e retomar a identidade feminina – o que teria causado extremo desconforto para muitos dos estudantes presentes, conforme relatado nas próprias entrevistas.

4 – Pastor que “incorporava anjos” para abusar de fiéis

Líder da Assembleia de Deus Ministério Bola de Fogo, o pastor Vanderlei Antônio, de 59 anos, foi preso sob acusações de diversos estupros, cometidos sob o pretexto de que os atos fariam parte de “campanhas espirituais”, nas quais ele supostamente incorporava anjos, prometendo melhoras na vida financeira e amorosa dos fiéis.

A mulher dele, que era cúmplice dos atos, também foi presa após diversas pessoas formalizarem as denúncias na Polícia Civil (PC).

5 – Casal de pastores administrava clínicas clandestinas comparadas à “campos de concentração”

Os pastores Klaus Júnior e Suelen Klaus, conhecidos em Anápolis também por administrarem clínicas de recuperação, foram desmascarados pela Polícia Civil (PC) após um idoso, com sinais visíveis de maus-tratos, chegar ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) e relatar ter vindo de uma das unidades que eles geriam.

Ao verificar o local, as autoridades acabaram descobrindo 50 pessoas em situação de cárcere privado e tortura, com idades entre 14 e 86 anos. A clínica sequer possuía registros legais e laudos das autoridades competentes.

Poucos dias depois, as autoridades descobriram outro local com condições muito semelhantes, abrigando ainda mais pessoas e também administrado pelo casal.

6 – 8 pessoas fazendo sexo no carro



Em uma noite de operação, comandada pelo delegado Manoel Vanderic, agentes da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) se depararam não só com 40 motoristas embriagados, mas também com 4 casais fazendo sexo dentro do carro.

Cada um deles estava em um veículo diferente, mas ainda assim foi suficiente para chamar muita atenção, já que as descobertas aconteceram em um curto intervalo de tempo, na mesma noite.

Dentre as abordagens, uma flagrou dois suspeitos praticando sexo oral, enquanto outra se deparou com um casal nu dentro do veículo. Não bastassem esses casos, uma motorista estava tão embriagada que teve de ser carregada até a delegacia, apresentando uma concentração impressionante de 1,1 miligrama de álcool por litro de sangue.