Curso superior gratuito está com vagas abertas em Anápolis

Serão disponibilizadas 30 oportunidades no município e inscrições poderão ser feitas até 21 de janeiro

Augusto Araújo - 28 de dezembro de 2023

Sala de aula do IFG. (Foto: Divulgação)

O Instituto Federal de Goiás (IFG) anunciou que está com vagas abertas para o curso superior gratuito de Tecnologia em Gestão Comercial em Goiás.

Construída em parceria com o Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis (CEITec), e a Universidade Aberta do Brasil (UAB Anápolis), a formação será realizada no formato de ensino à distância (EaD).

As inscrições ficarão abertas até 21 de janeiro de 2024, por meio da página Seleções em Andamento, no site oficial do IFG.

Os aprovados serão selecionados por meio da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) entre os anos de 2013 a 2023.

No momento da inscrição, o candidato deve informar qual ano será considerado para pontuar. São ofertadas 30 vagas para o polo de Anápolis.

Conforme previsto em cronograma, o resultado final e o boletim serão publicados em 20 de fevereiro de 2024. Os editais de matrícula serão divulgados até 23 de fevereiro.

Para mais informações, o IFG disponibilizou o número (62) 99179-0546, para contato via WhatsApp.