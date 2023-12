Pai entrega filho à polícia após ele causar acidente e ameaçar a ex em Anápolis

Ele ainda teria prometido voltar no dia seguinte para matar o novo casal

Gabriella Pinheiro - 28 de dezembro de 2023

Central de Flagrantes da Polícia Civil, em Anápolis. (Foto: Rafaella Soares)

As atitudes e reações de um jovem de 26 anos, fez com que o próprio pai o entregasse à polícia. Ele teria causado um acidente e ameaçar matar a ex, de 24 anos, e o atual dela, de 28, em Anápolis. O caso aconteceu na quarta-feira (27).

O crime teria ocorrido por volta das 23h quando o suspeito foi até a residência da vítima, que estava acompanhada do atual namorado.

Já bastante alterado, ele começou a ameaçar o casal, afirmando “Eu vou matar vocês”, caso a ex – com quem havia terminado há 04 meses – não conversasse com ele.

Ao afirmar que não tinha nada para falar com o suspeito, ele então pegou o próprio carro e colidiu na traseira do veículo do atual namorado dela.

Devido ao impacto, o carro foi arremessado para dentro da garagem, derrubando o portão e acertando uma motocicleta, que estava estacionada na garagem.

Além dos danos nos veículos e na residência, tanto um amigo da mulher quanto o irmão dela acabaram sendo atingidos e tiveram ferimentos nas mãos.

Após a ação, o jovem evadiu do local, mas, anteriormente, ainda teria ameaçado retornar à propriedade no dia seguinte para matar o casal. A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu no endereço.

Depois dos depoimentos, os militares se deslocaram até a residência do pai do suspeito, que entregou o filho à equipe policial.

O jovem admitiu o crime, recebeu voz de prisão e foi conduzido até à Central de Flagrantes para as devidas providências legais.