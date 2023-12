Suspeito de estuprar duas crianças com promessa de biscoitos é preso em Anápolis

Crime só foi revelado após as pequenas assistirem a uma palestra sobre abuso sexual e, então, contarem sobre o ocorrido à mãe

Samuel Leão - 28 de dezembro de 2023

Suspeito de estupro de vulnerável é preso em Anápolis. (Foto: Divulgação/PC)

Um caminhoneiro, de 40 anos, suspeito de ter estuprado duas meninas, uma de 10 e outra de 13 anos, foi preso preventivamente em Anápolis, nesta terça-feira (26), após ser monitorado pela Polícia Civil (PC).

Os crimes teriam sido cometidos em Santo Antônio do Descoberto, no entorno do Distrito Federal (DF), onde as vítimas eram vizinhas do suspeito e teriam sido atraídas sob a promessa de biscoitos.

Ao G1, o delegado responsável pela investigação, Adriano Jaime, relatou que o caso teria acontecido em maio deste ano. Ainda segundo ele, as meninas só revelaram o ocorrido após assistirem a uma palestra sobre abuso sexual em uma igreja.

“Ele era vizinho delas, as convidou para comer um biscoito na casa dele, trancou a porta e abusou das duas. Em um evento sobre abusos, a pastora disse que as vítimas deveriam contar para alguém e, quando chegou em casa, a menor contou para a mãe”, revelou.

Ainda segundo as investigações, o suspeito teria oferecido R$ 100 para as crianças em troca do silêncio acerca do ocorrido. A revelação ocorreu apenas em novembro e, desde então, o caso tem sido acompanhado de perto pelas autoridades.

O homem foi preso enquanto levava uma carga para Rio Verde e agora responderá pelo crime de estupro de vulnerável.