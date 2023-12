Dono do ‘O Butiquim’ morre após quase 2 anos de luta contra o câncer

Empresário Wellington Candido Luiz tinha 57 anos e estava internado no HEG

Samuel Leão - 29 de dezembro de 2023

Wellington Luiz, dono do Butiquim, faleceu em Anápolis. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Wellington Candido Luiz, de 57 anos, faleceu nesta quinta-feira (28), em Anápolis. Ele era proprietário do restaurante e bar O Butiquim, situado na Avenida São Francisco.

O empresário estava sob tratamento há quase dois anos, lutando com um câncer no intestino. Segundo familiares, ele havia realizado sessões de quimioterapia, mas teve que interrompê-las por estar enfraquecido.

“Ele era uma pessoa muito querida para os amigos e para a família, é uma perda irreparável. Sempre foi especial para todo mundo”, revelou uma familiar ao Portal 6.

Wellington vinha passando por diversos procedimentos e estava internado no Hospital Evangélico Goiano (HEG), no Centro de Anápolis. Ele havia se casado há quatro anos e deixa para trás dois filhos – uma moça e um rapaz.

“Descanse em paz, Wellington. Que Deus te receba em seus braços e conforte o coração de todos os amigos e familiares. Combati o bom combate, guardei a fé”, expressou um amigo e também empresário, nas redes sociais.

Ele foi proprietário do restaurante Ipiranga, em seguida geriu o Piantella. Tempos depois, inaugurou o Butiquim. O velório aconteceu no Senap e o enterro no Cemitério Park, na região Sudoeste da cidade.