Isso é o que pode acontecer no corpo de quem não costuma tomar café da manhã

Por falta de apetite matinal ou a crença de que isso pode ajudar na perda de peso

Ruan Monyel - 29 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Pratik Gupta/Pexels)

A primeira refeição do dia é a mais importante e quem não costuma tomar café da manhã pode passar por severas consequências que atrapalham as atividades diárias.

Por falta de apetite matinal ou a crença de que isso pode ajudar na perda de peso, tenha cuidado, isso pode te custar caro. Jamais deixe de se alimentar pela manhã.

A refeição é responsável por desencadear o metabolismo e fornecer energia vital para seus afazeres do dia a dia, e pular essa etapa tem impactos a longo prazo. Descubra porquê devemos tomar café da manhã todos os dias.

Isso é o que pode acontecer no corpo de quem não costuma tomar café da manhã

Muitas pessoas optam por pular essa refeição crucial devido a rotinas agitadas. O que muitos não percebem são os impactos significativos que essa escolha pode ter no corpo a curto e longo prazo.

Ao ignorar o café da manhã, o corpo é privado de nutrientes essenciais no início do dia, já que durante o sono nosso metabolismo desacelera para conservar energia.

Ou seja, a falta de comida pela manhã pode provocar irritabilidade, fadiga e dificuldade de concentração. E pasmem, não comer após acordar, ao contrário do que muitos pensam, auxilia no ganho de peso.

Pois, a falta de nutrientes pode desencadear um aumento no apetite ao longo do dia, levando a escolhas alimentares menos saudáveis durante as próximas refeições.

Assim que o corpo percebe a falta de alimento, entra em um estado de conservação de energia, desacelerando o metabolismo para preservar recursos.

Isso pode ter implicações a longo prazo para o controle de peso, uma vez que um metabolismo mais lento torna mais difícil queimar calorias de maneira eficiente, além de afetar o sistema cognitivo e saúde óssea.

Estudos científicos sugerem que pular o café da manhã pode estar associado a um aumento do risco de desenvolver condições crônicas, como diabetes e doenças cardíacas. Fique atento.

Na dúvida, é melhor tomar um café da manhã bem reforçado, ignorá-lo pode levar a uma cascata de efeitos negativos no corpo, afetando desde o estado de humor até a própria saúde.

Estabelecer o hábito de uma refeição saudável matinal é necessário para o funcionamento ideal do corpo e promove saúde ao longo da vida.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!