Roberto perdeu a chance de ser o líder que Anápolis precisa

"É crucial destacar a diferença entre um líder 'grande' e um líder 'extraordinário"

José Fernandes - 29 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal/José Fernandes)

No último artigo do ano, optei por não realizar uma retrospectiva convencional, sugerida por alguns, abordando os textos mais engajados ou listando os desastres da gestão do prefeito de Anápolis em 2023.

Hoje (29), deixo uma reflexão voltada aos políticos e líderes, reservando a próxima semana para uma análise direcionada à sociedade em geral.

Há algum tempo, aprendi que uma liderança efetiva requer uma comunicação clara e transparente. Observem como foi o drama recente em torno do recesso escolar para os profissionais da educação.

Além disso, compreendi que um líder efetivo precisa ter uma visão clara, empatia pelos membros da equipe, incentivar o crescimento dos liderados, demonstrar habilidade na tomada de decisões, ser resiliente e colaborativo, agindo sempre com integridade e ética.

Embora esses requisitos sejam numerosos, é crucial destacar a diferença entre um líder “grande” e um líder “extraordinário”. Quero contextualizar esses conceitos com o prefeito de Anápolis.

O líder “grande” é notado assim que chega, porque ele é “grande”. Ele realiza ações grandes, e todos atribuem o que aconteceu porque ele é uma grande líder.

Por outro lado, o líder “extraordinário” faz com que seus liderados se sintam grandes! Ele faz tarefas complexas serem fáceis. Ele inspira os outros a fazerem o mesmo, sem buscar se destacar, mas agindo como canal de influência e inspiração.

Ao observar os líderes políticos, em especial o prefeito fazendeiro de Anápolis, em qual categoria você o enquadraria? Facilitarei sua resposta: analise quantos estavam ao seu lado e quantos foram afastados.

Fica a dica para os colegas vereadores governistas e aos pretensos candidatos a prefeito, que estiveram ou estão próximos a ele.

Prefeito! Você é um grande líder, mas está longe de ser extraordinário. Sua influência é tóxica e destrói quem o cerca.

Comprometo-me a mostrar aos anapolinos o tipo de líder que você é neste próximo ano eleitoral.

Anápolis necessita dos anapolinos.

É isso.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo MDB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.