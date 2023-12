Veja o que abre e fecha na Grande Goiânia durante o feriado de Ano Novo

Durante a data, algumas atividades funcionarão em horários especiais, enquanto outras estarão fechadas

Gabriella Pinheiro - 29 de dezembro de 2023

A chegada do feriado de Ano Novo, que ocorre no dia 1º de janeiro de 2024, vai impactar no horário de funcionamento de alguns estabelecimentos na Grande Goiânia.

Durante a data, bancos e alguns órgãos da repartição pública ficarão fechados e retomarão com o atendimento somente na terça-feira (02).

Enquanto isso, supermercados e shoppings seguirão abertos, mas funcionando em horários especiais.

Correios

O atendimento nas agências dos Correios ficará suspenso nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2024. Durante o período, as solicitações podem ser feitas por meio do site da instituição, pelos telefones 0800-725-7282, 0800-725-0100 e 3003-0100 e por meio do Chat.

TJGO

O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) ficará com o expediente encerrado até o dia 07 de janeiro.

Equatorial

Devido ao feriado de Ano Novo, a Equatorial Energias estará com o atendimento presencial suspenso ao longo do dia 1º de janeiro de 2024.

O retorno à normalidade acontecerá na terça-feira (02).

Bancos

Tanto no domingo (31) quanto na segunda-feira (1º) o atendimento ao público nas agências dos bancos ficarão suspensos. O retorno acontecerá na terça-feira (02).

Supermercados

Conforme divulgado pela Associação Goiana de Supermercados (Agos), alguns supermercados fecharão as portas ao longo do feriado.

No entanto, alguns estabelecimentos seguirão abertas e vão acompanhar o horário de domingo, das 08h às 14h.

Região da 44

A Associação Empresarial da Região da 44 informou que ao longo do dia 1º de janeiro, as lojas ficarão fechadas. Entretanto, no domingo (31), muitas galerias e shoppings funcionarão das 08h às 14h.

Zoológico e Mutirama

Tanto o Zoológico quanto o Mutirama estarão fechados nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2024.

Vapt Vupt

As unidades do Vapt Vupt na capital e no interior ficarão com expediente normal nesta sexta-feira (29). Já para aquelas unidades que funcionam no sábado (30), o atendimento continuará sendo realizado no mesmo expediente.

No entanto, tanto no domingo (31) quanto na segunda (1º) as unidades estarão fechadas. O retorno acontecerá na terça-feira (02).

Ceasa

Dos dias 29 até o dia 31, as Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa) funcionarão normalmente das 04h às 12h. Já no feriado de Ano Novo, o estabelecimento ficará fechado.

AGR

A Agência Goiana de Regulação (AGR) estará atendendo por meio dos canais eletrônicos (e-mail [email protected] e site www.agr.go.gov.br/ouvidoria) no fim de semana e no feriado.

O atendimento pleno retornará na terça e os usuários poderão enviar mensagens pelo Whatsapp 62-98480 7353 ou ligar na central 0800 704 3200 e 0800 727 0167.



Detran

Enquanto isso, o Detran ficará com o atendimento presencial suspenso no feriado. A maior parte dos serviços pode continuar disponível no aplicativo DetranGO ON.

Saneago

A Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago) manterão os serviços operacionais voltados ao sistemas de água e esgoto durante o feriado.

O atendimento aos clientes serão garantido 24h e os interessados devem buscar os canais Central 0800 645 0115, WhatsApp (62) 3269-9115 ou chat on-line pelo site www.saneago.com.br.

Saúde

Já os hospitais estaduais terão o funcionamento alterado no dia 01. Na maior parte das unidades, o funcionamento dos ambulatórios ficará suspenso e retornará à normalidade na terça-feira (02).

Os atendimentos de urgência e emergência continuarão sendo mantidos.

Procon

Em virtude do feriado, o expediente no Procon será interrompido na segunda (01). As atividades serão retomadas na terça-feira (02) e os consumidores poderão registrar as respectivas reclamações por meio da plataforma Procon Web.



Cultura

Nos dias 30, 31 de dezembro e 1º de janeiro, os espaços culturais gerenciados pela Secretaria de Estado da Cultura ficarão fechados. O funcionamento volta na terça-feira (02).