6 coisas que são feias e muitas pessoas fazem quando se hospedam em hotel

Pode não parecer, mas existem muitos sem educação por aí que acham que só há regras dentro da própria casa

Anna Júlia Steckelberg - 31 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/YouTube/Grupo Altstut)

Pode soar estranho, mas algumas pessoas que se hospedam em hotel acham que o local é a verdadeira casa da mãe Joana.

Elas agem como se o lá não houvesse regras, normas ou que tudo fosse uma pura libertinagem.

O que acontece é que na cabeça dessas pessoas funciona assim: por elas estarem fora de casa e pagando para estarem ali, não há sentido em deixar as coisas em ordem ou respeitar o funcionamento do hotel.

A real é que esse comportamento vexatório não passa de uma falta de educação e feiura terrível!

6 coisas que são feias e muitas pessoas fazem quando se hospedam em hotel:

1. Deixar o banheiro sujo

Começando nossa lista, deixar o banheiro sujo é um dos comportamentos clássicos daqueles que não possuem tanta educação.

Comumente podemos encontrar o vaso com respingos de xixi, marcas de sapato no piso e o box molhado.

Basta um pouco de bom senso para entender que as camareiras não estão ali para faxinar os quartos para você, elas apenas deixam o quarto organizado.

2. Furtar comida do café da manhã

Tem gente que acha que a comida do café da manhã dos hotéis é livre e está ali à vontade para você, até mesmo levar para fora do local.

Precisamos entender que os itens ali no buffet serão servidos para todos hospedes e por isso devemos ter a noção de que todos precisam comer.

3. Fazer xixi na piscina

Fazer xixi na piscina é uma falta de educação não só com os funcionários do hotel, como também com os outros banhistas.

Afinal, a urina pode não aparecer naquele instante em que você fizer o xxi, mas em algum momento a água ficará imunda e muito fedida!

Não tem nada de legal ficar dentro de uma “bacia repleta de xixi”.

4. Não arrumar a cama

Quando estão em casa, para algumas pessoas é imprescindível arrumar a cama depois que acorda.

Em hotéis, no entanto, outras pessoas deixam esse trabalho para depois, sendo melhor deixar o serviço de quarto se deparar com a desordem.

5. Manter o ar-condicionado ligado o tempo todo

Existem pessoas que mal ligam o ar-condicionado quando estão em casa para não gastar energia. Mas em hotéis e pousadas, elas acham que está liberado, afinal, não são elas que pagam a conta ao final do mês.

Pensar assim é muito sem noção e um verdadeiro atentado contra o meio ambiente.

6. Tratar mal os funcionários

Por fim, aqui está um comportamento terrível: tratar mal os funcionários do hotel!

Tem pessoas que acham que os recepcionistas, camareiras, manobristas, garçons e por aí vai, são seus funcionários também só por estarem hospedados ali.

A real é que esses profissionais estão no hotel apenas para te proporcionar boas experiências, não ouvir desaforos e grosseiras.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!