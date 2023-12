Conheça lugar em Goiânia que viralizou e é ideal para quem deseja curtir início do ano sem precisar pegar estrada

Em meio a natureza, chácara conta com espaço amplo e de tirar o fôlego de qualquer goiano

Isabella Valverde - 31 de dezembro de 2023

Chácara Mirante. (Foto: Reprodução)

Localizada a apenas 15 minutos do shopping Flamboyant, em Goiânia, uma charmosa chácara está viralizando nas redes sociais como um local ideal para quem busca relaxar no início de ano sem precisar viajar para longe.

Em meio a natureza, a Chácara Mirante conta com um espaço amplo. Na área externa, por exemplo, é possível descansar em uma rede, enquanto aprecia o verde, além de uma jacuzzi com cascata.

As diárias custam a partir de R$ 700, tendo capacidade para até 10 pessoas – o que possibilita um valor ainda menor e que cabe no bolso.

Assim, o espaço é perfeito para juntar a família e os amigos para curtir bons momentos e se reconectar com a natureza.

Com um imponente mirante em um deck de madeira, os visitantes podem apreciar ainda mais as belezas do local.

As reservas podem ser realizadas por meio do link na bio do perfil do Instagram Curta Pausa, responsável pela administração da chácara.

Vale ressaltar que, para garantir o descanso no local, é necessário no mínimo duas diárias, tornando uma ótima escolha para o final de semana.