6 regras do Uno que não existem, mas muitos brasileiros adoram usar

Sem elas, possivelmente o jogo ficaria muito sem graça e talvez nenhuma amizade seria destruída

Anna Júlia Steckelberg - 01 de janeiro de 2024

Criado em 1971, em uma barbearia em Ohio, nos Estados Unidos (EUA), o Uno ganhou o mundo! É raro encontrar alguém pelos quatro cantos do planeta que não conheça o famoso jogo de cartas.

Aliás, sua fama é tão grande que há quem invente suas próprias regras para jogar o jogo de cartas, deixando tudo mais divertido e quente.

Algumas das tais regras “inventadas” caíram tanto no gosto do povo que são facilmente ditas como oficiais. No entanto, na realidade é que elas não se encontram no manual no baralho.

Pensando nisso, hoje listamos algumas dessas alternativas para você não se esquecer de levar para a próxima rodada com seus amigos e levantar um pouco de discórdia!

1. Roubando a vez na cara dura

Começando nossa lista, aqui está uma regra que pode acabar com verdadeiras amizades. Ela consiste em simplesmente roubar a vez do próximo jogador.

Para isso, quando uma carta for descartada no monte e você notar que tem uma idêntica em mãos. Seja rápido e descarte-a também roubando a vez do próximo!

2. Silêncio absoluto

Aqui está uma regra sem ‘lé com cré’, mas que diverte a moçada!

Toda vez que um 7 for colocado no monte, atente-se e faça silêncio absoluto! O jogador que estiver ‘viajando na maionese’ e não notar isso, falando com a galera, será obrigado a comprar mais cartas.

3. Trocar as cartas com qualquer jogador

Aqui está uma regra inventada que sacaneia a galera!

Se na sua vez você descartar um 0, é a hora de usar um superpoder: trocar de cartas com qualquer jogador.

Nesse momento, o ‘espertinho’ vai fazer questão de trocar com aquele que tem menos em mãos.

4. Mão na mesa

Seguindo a lista, a carta 9 pode, literalmente, arrancar membros.

A regra da vez consiste em bater a mão sobre o monte toda vez que um 9 for descartado, aquele que ficar para trás será obrigado a comprar mais uma carta no monte.

A parte divertida é que muitos acabam confundindo com a carta de número 6, pescando mais cartas por conta do erro.

5. Combinação injusta

Segundo as regras oficiais, é impossível jogar um +4 combinado com um +2, fazendo o próximo jogador pescar seis cartas do monte.

Acontece que nem todo mundo segue essa regra e ela pode deixar as coisas bem quentes entre os jogadores.

6. Dá-lhe 8

Por fim, outra combinação que não é válida (e nem um pouco justa) é a de dois +4 ou mais.

Fazer o próximo jogador comprar oito cartas no monte é mais uma regra inventada que traz muita discórdia, mas que pode deixar o Uno muito bom!

