Briga na federação PSDB/Cidadania ganha novo capitulo em Goiás com respostas de Gilvane Felipe

Ex-presidente do partido fundado por Roberto Freire reitera defesa de apoio à Adriana Accorsi e provoca Matheus Ribeiro

Pedro Hara - 01 de janeiro de 2024

Gilvane Felipe é ex-presidente do Cidadania em Goiás. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Após Matheus Ribeiro (PSDB) contar à Rápidas que recebeu palavras de apoio para pré-candidatura vindas de Gilvane Felipe, então presidente estadual do Cidadania, no mês de julho, o ex-líder do partido contou sua versão à coluna.

Ele contestou as afirmações do jornalista e disse que fez visitas a “todos os pré-candidatos do campo democrático”, sem manifestar apoio à político A ou B.

Gilvane atribui a interpretação de Matheus Ribeiro – de apoio a pré-candidatura – como sendo fruto da “inexperiência política”.

“Se ele diz que nós manifestamos apoio, deve ser por inexperiência política dele, o que é normal para um jovem de 30 anos de idade. O entendimento da política vem com o tempo”, pontua à Rápidas.

Após deliberações, o ex-presidente do partido fundado por Roberto Freire decidiu, no final do mês novembro, que o Cidadania apoiaria a chapa encabeçada pela deputada federal Adriana Accorsi (PT).

A escolha provocou surpresa dentro do PSDB – outro partido da federação e que deseja ter candidatura própria. No entanto, Gilvane acredita que este passo seria maior que a perna.

“Eu acredito que nós da federação estamos muito enfraquecidos e que deveríamos buscar alianças, que é o que se faz na política quando você não está forte o suficiente para peitar um caminho solo. Sem aliança, creio que a federação PSDB/Cidadania caminhará para uma derrota acachapante em Goiânia, o que resultará ainda mais em isolamento político das duas legendas”, analisa.

As divergências com o PSDB de Marconi Perillo parecem estar perto do fim. Ele acredita que 2024 será o último pleito em que caminharão juntos.

“Felizmente para o bem do Cidadania, a eleição de 2024 deverá ser a última em que participaremos federados com o PSDB”, comemora.

Para não causar mais atritos dentro do partido, Gilvane optou pela renúncia.

“Eu renunciei para que eu não fosse acusado de ser o pomo da discórdia”, justifica à Rápidas.

Matheus Ribeiro rebate afirmações de Gilvane Felipe

Rápidas pediu a Matheus Ribeiro para comentar as declarações de Gilvane Felipe.

Foi sucinto ao apontar que o ex-presidente “sabe as ‘cortesias’ que fez e as respostas que levou”.

Alexandre de Moraes nega recurso de vereador cassado em Goiânia

Após o ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), devolver os mandatos dos vereadores Léo José (sem partido) e Paulo Henrique da Farmácia (Agir), Marlon Teixeira (Cidadania), cassado em 2020, também tentou voltar à Câmara de Goiânia, mas sem sucesso.

Moraes rejeitou a suspensão do acórdão que determinou a cassação do mandato em 2022. A defesa de Marlon disse que recorrerá ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Prefeitura de Anápolis enfim paga estagiários da Semed

Após a Rápidas divulgar o atraso no pagamento dos estagiários da Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Anápolis, o pagamento da bolsa do mês de novembro foi feito.

Feirantes da Feira Hippie podrão trabalhar às sextas em 2024

Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos) anunciou que publicará portaria nos primeiros dias de 2024 para que os feirantes da Feira Hippie possam trabalhar às sextas-feiras.

Conforme o mandatário, ainda no mês de janeiro o tema também será enviado à Câmara Municipal para fins de regulamentação.

Equipes de Goiás declaram apoio a candidato de oposição na CBF

Após a saída do ex-presidente, Ednaldo Pereira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) permanece em crise por conta da necessidade de nova eleição para a escolha do substituto.

Atlético, Goiás e Vila Nova já declararam apoio a Reinaldo Carneiro Bastos, atual presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF).

A Federação Goiana de Futebol (FGF) ainda não se posicionou. Na eleição da CBF, o voto dos clubes da Série A tem peso 2, enquanto os da Série B possuem peso 1. O voto das federações estaduais têm peso 3.

Nota 10

Para o Programa Interdisciplinar em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado da Universidade Estadual de Goiás (UEG), que foi autorizado pelo Ministério da Educação a abrir a primeira turma de doutorado.

Nota Zero

Para Prefeitura de Goiânia, que não consegue solucionar o problema do lixo na capital. Milhares de moradores da cidade passarão a virada do ano com os resíduos acumulados nas lixeiras.

A sucateada Comurg, que deveria realizar o serviço, não possui efetivo e insumos suficientes para atender toda a capital com excelência.