Homem vai parar no hospital de tanto apanhar após ser flagrado nu e espiando vizinha

Marido da vítima afirmou que mataria o suspeito se não fosse impedido

Maria Luiza Valeriano - 01 de janeiro de 2024

Vizinha estava acompanhada de filha, de 13 anos (Foto: Reprodução)

No primeiro dia do ano, um homem de 54 anos quase foi espancado até a morte após ter sido flagrado assistindo a vizinha trocando de roupa, em Goianira. O caso se deu no Jardim Imperial, por volta das 06h, e o homem precisou ser internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), em Goiânia.

Pela manhã, a vítima, de 36 anos, estava se trocando no próprio quarto, acompanhada da filha, de 13 anos, quando percebeu um barulho do lado de fora da janela. Ao olhar, ela se deparou com o vizinho, que a espionava.

Enfurecida com a invasão de privacidade, a mulher brigou com o vizinho e se dirigiu até ele para reforçar a repreensão. Porém, quando ela saiu de casa, viu que o suspeito estava nu da cintura para baixo, momento em que ela se assustou e gritou por ajuda.

Com isso, o marido da vítima, de 38 anos, ouviu o grito por socorro e, quando viu a cena, começou a espancar o homem até ser interrompido pela esposa e outros vizinhos, que temiam levar o suspeito à morte.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para ir até o local e encontrou o suspeito na própria residência. Questionado, o marido da vítima afirmou que mataria o homem, mas foi impedido.

Fora o suspeito, que teve de ser hospitalizado, todos os demais envolvidos foram encaminhados à uma delegacia em Trindade para registrar o caso, que deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).