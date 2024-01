O jeito errado de tomar banho que acaba com a pele de muitas pessoas

Ruan Monyel - 01 de janeiro de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Karolina Grabowska)

Estudos indicam que a população brasileira toma, em média, dois banhos por dia. Você sabia que existe um jeito errado de tomar banho? E o pior, ele está acabando com a sua pele.

Seja para ficar cheiroso, cortável ou limpinho, tomar banho traz diversos benefícios que vão além de fins estéticos, podendo contribuir para nossa saúde e bem estar.

Mas, tomar banho da forma errada, carrega malefícios que podem comprometer a saúde da sua pele. Ficou curioso? Continue lendo e descubra como evitar.

Primeiro de tudo, para um banho saudável, é recomendado usar água em temperatura ambiente, banhos muito quentes podem danificar a camada protetora da pele.

Se para você, a água quente é indispensável, tome banhos mais curtos e rápidos, o contato prologando do tecido com altas temperaturas, pode provocar coceiras e irritação, principalmente em crianças e idosos.

O uso de buchas ásperas deve ser banido durante a higienização do seu corpo, elas podem abrigar bactérias que fazem mal ao seu bem estar.

O atrito da bucha com a pele, pode provocar lesões em diversas camadas do tecido. Use a bucha apenas nas extremidades e opte por versões mais macias e aveludadas do item.

O uso correto do sabonete também é fundamental no cuidado com o corpo. Só use sabonete em regiões necessárias, como, genitais, axilas, glúteos e extremidades.

O ph do sabonete é o seu maior inimigo no cuidado pessoal, ele pode provocar ressecamento na sua pele. Sempre que usar, procure opções neutras e sem perfume.

Outro dica que vai te beneficiar, é começar o banho lavando os cabelos. Quando aplicar o condicionador, deixe o produto agindo enquanto lava seu corpo, sua pele vai agradecer o baixo tempo de exposição a água e seus cabelos vão ficar sedosos.

Finalizando o cuidado com a pele, aplique o hidratante assim que sair do banho, assim, o produto irá penetrar facilmente nas camadas do tecido, elevando a eficácia da hidratação.

Agora é só tomar esses cuidados durante o banho e ver benéficos acontecendo. Sua pele e seu bem estar agradecem.

