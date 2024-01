6 nomes de mulheres que deixam elas mais atraentes e o significado de cada um deles

São títulos que marcaram a história e legado delas ao longo da humanidade

Anna Júlia Steckelberg - 02 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/Pexels)

Talvez você não saiba, mas existem nomes de mulheres com significados belíssimos e que trazem uma certa beleza às que o carregam nos documentos.

O que acontece é que as referências por trás de cada sílaba acaba refletindo sobre a vida delas. Veja!

1. Isabela

Do francês Isabelle e do espanhol Isabel, derivado de Elisabete, o nome Isabela significa cumprir com as promessas.

Além disso, quer dizer bonita, pura e consagrada a Deus.

2. Julieta

Esse lindo e delicado nome, é um variante de Julia e significa “fofo”, “macio”.

Do latim Julius, Julieta se consagrou com a personagem de William Shakespeare em “Romeu e Julieta”.

3. Amélia

De origem germânica, Amélia é derivado de amal, que quer dizer trabalho ou esforço.

Esse nome carrega muita história por trás de cada sílaba, já que mulheres belas e notáveis o compartilharam.

4. Cintia

Cintia está relacionado a uma região belíssima da Grécia, conhecida como monte Cinto.

Fazendo referência a isso, o nome é um apelido da deusa Ártemis, onde na mitologia grega, ela teria nascido na região e deixado um legado de caça, beleza e força feminina.

5. Ester

Como a palavra já nos sugere, Ester quer dizer estrela.

De origem hebraica, o nome se consagrou na Biblia, onde habai uma personagem muito bonita, corajosa e influente, conhecida por sua beleza, inteligência e pela sua ação em prol do povo judeu.

6. Jade

Por fim, se você achava que Jade era um nome brasleiro, você estava muito enganado!

Jade quer dizer “pedra do flanco” ou “pedra do lado” ou “pedra preciosa”, mais uma vez é outro nome que carrega misticidade, muita força feminina e beleza consigo.

