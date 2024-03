6 carnes que são baratas e boas para comprar no final do mês

Aqui estão as alternativas perfeitas para quem está um pouco apertado até abril chegar

Anna Júlia Steckelberg - 23 de março de 2024

(Foto: ReproduçãoYouTube)

No final do mês chegou e entendemos que nem sempre o salário aguenta até esses últimos dias antes do próximo pagamento. E nessas horas fica difícil até repor os mantimentos de casa, como as carnes.

Aliás, se tratando delas, a situação piora. Afinal, com os preços lá nas alturas, é complicado comprar esse alimento regularmente.

Foi pensando nisso que hoje trouxemos algumas alternativas para economizar no açougue e se dar bem ao comer deliciosos cortes de carne!

6 carnes que são baratas e boas para comprar no final do mês:

1. Linguiça

Não descarte a linguiça da sua lista de compras!

Por ser uma das alternativas mais baratas para a sua panela, grelha ou forno, a linguiça não dá trabalho para ser preparada e você pode usá-la como uma entradinha, acompanhada de vinagrete.

2. Frango

Aqui temos as peças de frango que também podem ser levadas em consideração na hora da economia.

Sobrecoxa, coxa, peito e asas são cortes suculentos, gordurosos e muito saborosos! Além disso, você pode acrescentar molhos e torradas a essas carnes.

3. Língua de boi

A língua de boi pode causar um certo estranhamento para algumas pessoas, mas saiba que essa parte exótica do animal pode ser muito deliciosa, além de possuir muito nutrientes.

Esse corte é extremamente macio e cai muito bem assado ou cozido!

4. Coxão duro

Localizado no lado externo da perna traseira dos bovinos, o coxão duro é outra carne barata e muito deliciosa.

Também é mais um corte versátil, que dá para se variar na preparação.

5. Bananinha

Em seguida, temos esse corte retirado entre os ossos do contrafilé. A pouco popular bananinha pode ir a churrasqueira e cai muito bem no churrasco.

Ela possui bastante gordura e trata-se de um corte macio.

6. Miolo da alcatra

Por fim, poucas pessoas conhecem esse corte, mas o também conhecido como coração da alcatra pode ser uma boa alternativa para quem busca economizar.

O miolo da alcatra é uma carne muito macia e saborosa.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias!