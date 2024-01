Homem morre engasgado com pedaço de carne em Planaltina

Vítima teria sido levada até hospital da cidade e recebido atendimento, mas não resistiu

Gabriella Pinheiro - 02 de janeiro de 2024

Hospital Santa Rita, em Planaltina. (Foto: Reprodução/ Google Street View)

Um homem faleceu na segunda-feira (01º) após se engasgar comendo um pedaço de carne.

Na ocasião, a vítima teria entrado em um restaurante de Planaltina e, em seguida, pegado uma parte do alimento que estava no prato de um dos clientes.

Em depoimento à polícia, a proprietária do comércio, que flagrou o ocorrido, revelou que, após ingerir a carne, o homem acabou se engasgando.

Ao ver a cena, a empresária se deslocou com a vítima, que aparentemente é um morador em situação de rua, até um hospital municipal da cidade, o deixando no local e retornando para o comércio.

No endereço, os médicos conseguiram retirar um pedaço de carne da via respiratória do homem. Eles ainda tentaram, por 30 minutos, fazer o processo de reanimação da vítima, mas sem sucesso.

O fato foi comunicado à Polícia Militar (PM), que esteve no local.