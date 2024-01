Moradores de Anápolis denunciam esgoto vazando para dentro das residências: “cheiro insuportável”

Ao Portal 6, proprietária de imóvel relatou que vizinhos sofrem com essa realidade há anos

Davi Galvão - 02 de janeiro de 2024

Registro do vazamento de esgoto. (Foto: Reprodução)

Em um problema que já se arrasta – e transborda – por décadas, os residentes do bairro Residencial Araguaia, em Anápolis, tem de lidar diariamente com o forte cheiro de esgoto e dejetos, que, por vezes, chegam a invadir até mesmo o interior das residências.

Sofrendo diariamente com essa realidade, Gislaine Queiroz Monteiro procurou o Portal 6 para denunciar a situação.

“Teve um dia que meu marido precisou de dois carrinhos de mão para conseguir tirar tudo que estava saindo do cano, direto para dentro de casa, parecia que não ia acabar mais”, confessou.

Pelo relato, fica claro que, apenas em uma ocasião, foram quase 100 litros de dejetos que se acumularam no interior da residência.

Gislaine conta que ela e o marido reformaram um imóvel no local e estão tentando vender a propriedade, porém, até agora, não tiveram sorte encontrando interessados, algo que ela acredita estar diretamente ligado com o problema de saneamento.

“Fica um cheiro insuportável, e não é que nem quando passa pela rua de carro e sente aquele odor ruim mas logo passa, é o dia inteiro sem parar”, lamentou.

Falando do problema com vizinhos, ela tomou conhecimento que a situação não era recente ou rara, já que, ao longo da última década, os moradores lidam quase que diariamente com vazamentos na rua.

A reportagem buscou contato com a Saneago, empresa responsável pelo serviço em Anápolis, que afirmou que a última reclamação da região foi formalizada no dia 23 de dezembro de 2023, sendo que uma equipe foi enviada imediatamente ao local para lidar com o problema.

Ainda assim, a empresa prometeu enviar técnicos ao local novamente, já nesta quarta-feira (03), para reavaliar a situação.

Também destacou que que esta e as demais ocorrências de extravasamento de esgoto na região foram causadas por lançamento indevido de lixo e gordura na rede coletora de esgoto.

Leia a nota na íntegra: