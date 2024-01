Veja a lista das diretoras eleitas para administrar as escolas municipais de Anápolis

Votação deste ano foi marcada por algumas polêmicas e até mesmo adiamento do pleito

Samuel Leão - 02 de janeiro de 2024

Imagem mostra alunos e professores da rede municipal de ensino. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis divulgou, na sexta-feira (29), por meio do Diário Oficial do Município (DOM), a lista dos novos diretores eleitos para as Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI).

A ação é resultado da votação, que aconteceu no dia 08 de dezembro e contou com a participação de várias mães, pais e responsáveis, marcando a decisão de mando para o próximo biênio.

Foram escolhidos novos diretores na grande maioria das unidades, com um mandato que tem duração de dois anos. Em alguns casos, as eleições não foram realizadas pela completa falta de candidatos ou por haver apenas a opção do atual gestor.

Em tempo

Esta edição da eleição foi marcada por polêmicas e até pelo adiamento das votações, decidido pelo Secretário Municipal de Educação, Alex Martins.

Inicialmente, o pleito ocorreria no dia 24 de novembro, no entanto foi remarcado para o dia 08 de dezembro.

Dentre as questões que chamaram atenção e mobilizaram os bastidores, uma manifestação que terminou em confusão na Escola Municipal Senador José Lourenço Dias, após a forte desaprovação da diretora da unidade.

Para conferir a lista completa de todos os gestores, clique aqui.