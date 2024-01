Delegado de Goiânia está fazendo o maior sucesso nas redes e não é só pela competência

Caso Amanda Partata vem dando o que falar nas redes sociais por algo muito além do crime

Anna Júlia Steckelberg - 03 de janeiro de 2024

Carlos Alfama foi designado para conduzir investigações do caso Amanda Partata. (Foto: Captura/Instagram)

As redes sociais são um canal aberto para as pessoas expressarem aquilo que vem à mente, muitas vezes sem o uso de filtros.

Recentemente, o desenrolar do caso Amanda Partata deu o que falar no TikTok e não foi só por causa da barbaridade do crime.

Algo inesperado chamou atenção dos internautas da plataforma: o delegado responsável pela investigação.

Em uma publicação feita na página do Portal 6, que já alcançou mais de 700 mil visualizações, dezenas de pessoas, principalmente mulheres, deixaram certos comentários elogiando o agente da polícia, Carlo Alfama.

Algumas chegaram a perguntar sobre o perfil dele nas redes sociais; outras disseram que também queriam ser presas.

É claro que as frases proferidas pelos usuários da rede social não se restringem a isso. Muitos elogiaram o trabalho de toda equipe policial e aproveitaram para cercear as avaliações a respeito do delegado.

Uma mulher disse: “a notícia gravíssima e vocês interessados no delegado, povo doente”. Outra usuária notou a aliança usada pelo agente e destacou: “delegado casado, gente!”

Amanda Partata ganhou notoriedade não só em Goiânia, como em todo o Brasil, após ser considerada a principal suspeita de envenenar o ex-sogro e a mãe dele, no dia 17 de dezembro de 2023.

Motivada pelo sentimento de rejeição, Amanda não superou o fim do relacionamento e por isso decidiu atacar a família do ex.

O caso teve desfecho no dia 29 de dezembro de 2023, e, durante os esclarecimentos, o delegado responsável pela investigação apresentou detalhes sobre a ficha criminal de Amanda.

A suspeita segue presa em Goiânia.