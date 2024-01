Major Vitor Hugo passa Réveillon em Anápolis e rejeita se encontrar com Roberto

Prefeito ligou insistentemente para o ex-deputado federal, mas não foi atendido

Pedro Hara - 03 de janeiro de 2024

Major Vitor Hugo durante discurso na Alego. (Foto: Sérgio Rocha/Alego)

Major Vitor Hugo (PL) aumentou ainda mais os rumores sobre uma possível candidatura à Prefeitura de Anápolis após passar o Réveillon na cidade. A agenda foi considerada política, mas também uma forma de mostrar que ele está no jogo para 2024.

A estadia durou 04 dias. Neste período ele encontrou-se com líderes de direita, mas se recusou a estar com Roberto Naves (Republicanos), mesmo com diversas ligações recebidas do chefe do Executivo anapolino.

“Não quero assumir o ônus da gestão do Roberto”, teria dito a aliados. Por outro lado, segundo interlocutores do prefeito, ele teria ficado chateado com a atitude de Vitor Hugo.

Vale lembrar que os dois recentemente estiveram juntos. Na ocasião, o ex-deputado federal teria dito que aceitava o apoio de Roberto, desde que ele não aparecesse na campanha dele.