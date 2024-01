Morre artista de Anápolis reconhecido nacionalmente como ‘Homem-Borracha’

Ele chegou a ser levado por bombeiros até HEANA, mas não resistiu

Gabriella Pinheiro - 03 de janeiro de 2024

Geferson Crosara, conhecido como homem borracha. (Foto: Reprodução/ Facebook)

Conhecido nacionalmente como ‘Homem-Borracha’, o artista anapolino Geferson Crosara faleceu na última terça-feira (02).

Ao repórter Jonathan Cavalcante, da Rádio São Francisco 97.7 FM, pessoas próximas afirmaram que ele, recentemente, enfrentava um quadro de depressão.

O artista foi encontrado em uma praça no Conjunto Mirage sozinho, em meio a chuva, no domingo (31), com ferimentos e espasmos musculares no pescoço.

Ele teve que ser levado pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), onde ficou hospitalizado, mas não resistiu.

Geferson ficou conhecido nacionalmente pela habilidade em colocar as pernas atrás da cabeça e conseguir andar de moto ao mesmo tempo.

Também conhecido como “Ganso”, ele chegou a aparecer em diferentes programas da televisão como o programa do Ratinho (SBT), Faustão (Globo), Rodrigo Faro (Record), e no Pânico na TV (Band).