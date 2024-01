PM segue a procura de suspeito de agredir a ex e esfaquear homem dentro de igreja, em Anápolis

Vítima do esfaqueamento também já havia tido um relacionamento com a mulher

Davi Galvão - 03 de janeiro de 2024

Vítima foi internada no HEANA. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) segue na busca do suspeito de agredir a ex-companheira e esfaquear outro homem – que também havia tido um relacionamento com a mulher – em uma igreja de Anápolis, localizada no bairro Jardim Esperança, na noite desta terça-feira (02).

A agressão teria ocorrido por volta das 19h, quando a vítima, de 34 anos, conversava com a ex-esposa no centro religioso. Ambos seriam alvos das agressões.

Foi então que o suspeito, de 54 anos, apareceu e, bastante alterado, teria começado a ofendê-la com palavras de baixo calão. A situação foi se escalando até o ponto em que ele desferiu um soco na moça.

Neste momento, o homem com quem ela conversava se interpôs entre os dois, tentando preservar a integridade da mulher.

O agressor, porém, teria sacado uma faca e o golpeado na região do abdômen, fugindo do local após ter a briga apartada por populares.

Em tempo

A vítima do esfaqueamento foi socorrida por pessoas próximas e, posteriormente, pelas autoridades – que o levaram até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA)

Em resposta ao Portal 6, na tarde desta quarta-feira (03), a unidade hospitalar informou que o paciente segue internado. Segundo o HEANA, ele encontra-se consciente, orientado e estável.