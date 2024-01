Suspeita de matar jovem grávida com mais de 20 facadas já tem data para enfrentar júri popular

Motivação teria sido justamente a descoberta de que a jovem, que era a atual companheira do ex dela, estava grávida

Samuel Leão - 03 de janeiro de 2024

Vanessa Nunes da Silva com a filha. (Foto: Reprodução)

Foi marcado para o dia 14 de fevereiro a realização do júri popular que irá julgar a mulher, de 42 anos, suspeita de matar Vanessa Nunes da Silva, de 29 anos, com 20 facadas.

O caso aconteceu no dia 05 de agosto de 2023, em Inhumas. A jovem vítima estava grávida de 3 meses.

A crueldade aplicada no crime chocou todo o estado. A investigada, que era ex do atual companheiro de Vanessa, irá responder por homicídio duplamente qualificado, praticado por motivo torpe.

A motivação teria sido ciúmes, causados justamente pela descoberta da gravidez. Ela já havia feitos diversas ameaças e, após um desentendimento via celular, foi até a casa da vítima, onde bateu no portão.

Como Vanessa esperava um prestador de serviço, prontamente abriu e foi, então, surpreendida com o ataque. Na ocasião, mais de 20 facadas foram desferidas e a mulher ainda ameaçou as pessoas que tentaram intervir e socorrer a vítima.

A jovem teve que ser levada às pressas para o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

Na unidade, permaneceu internada em estado grave, respirando por aparelhos até o dia 1º de setembro, data em que foi a óbito. Já a suspeita foi presa preventivamente no dia 15 de agosto, encontrada pela Polícia Civil (PC) em Taquaral de Goiás.