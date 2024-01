Trabalhadores e estudantes de Goiânia, Anápolis e duas cidades podem ganhar viagem com tudo pago para Nordeste

Sesc Goiás preparou programação completa, com trilha ecológica e City Tour em Olinda e Recife (PE)

Maria Luiza Valeriano - 03 de janeiro de 2024

Recife é um dos destinos (Foto: Reprodução/YouTube)

O Sesc Goiás está prestes a abrir as inscrições para quem deseja viajar gratuitamente para o Nordeste brasileiro no início deste ano. Para participar do projeto Minha Primeira Viagem, é necessário se dirigir até uma unidade Sesc nesta quinta (04) ou sexta-feira (05).

As Incluídas no projeto são o Sesc Universitário – em Goiânia, Sesc Anápolis, Sesc Itumbiara e Sesc Jataí.

Neste edital, as viagens serão para Fortaleza (CE), entre 31 de janeiro e 06 de fevereiro, e Recife (PE), de 15 a 21 de fevereiro. Todas as passagens terão embarque no Aeroporto Internacional de Goiânia.

Além do transporte, o Sesc Goiás preparou uma programação completa, com trilha ecológica e City Tour em Olinda e Recife (PE), e visita ao centro histórico e contato com a Comunidade Indígena Tapeba, em Fortaleza (CE).

Como o objetivo do projeto é proporcionar lazer e a possibilidade de conhecer o Brasil à pessoas de baixa renda, para ser contemplado, é necessário estar em uma das categorias determinadas.

O primeiro grupo é de trabalhadores do comércio de dependentes, com a credencial Sesc atualizadas, seguido por estudantes ou egressos da rede pública de ensino. Por fim, público geral, desde que a renda familiar bruta seja inferior a três salários mínimos.

Todas as informações sobre as viagens e o processo seletivo estão disponíveis no site da instituição, onde também será divulgada a lista dos aprovados.