Resgatada cadelinha que fugiu assustada com fogos do Réveillon e acabou caindo em rio

Ela estava agitada e cansada, mas foi cuidada, aquecida e alimentada por equipe do Corpo de Bombeiros

Gabriella Pinheiro - 04 de janeiro de 2024

Cadelinha é encontrada dentro de rio, em Itumbiara. (Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros)

Uma cadelinha que desapareceu durante uma festa de Ano Novo foi encontrada e resgatada pelo Corpo de Bombeiros, após cair em um lago no Rio Paranaíba, em Itumbiara. A ação aconteceu na quarta-feira (03).

O animal teria fugido de casa após se assustar durante uma queima de fogos nas comemorações do Réveillon. O desaparecimento dela foi anunciado pela própria dona nas redes sociais, que buscava pelo pet desde a noite do ocorrido.

Inicialmente, a cachorra foi encontrada por um morador, que passava pela Avenida Beira Rio, no município, que tentou pegá-la.

Contudo, ela acabou fugindo do homem e caiu dentro de um rio. Assim, uma equipe de busca e salvamento do 6º Batalhão Bombeiro Militar foi acionada e se deslocou até a área para o resgate.

No local, os militares, com o auxílio de uma moto aquática, conseguiram retirar a cadelinha da água. Ela estava quase chegando do outro lado do rio e se encontrava cansada e assustada.

Após o resgate, o animal foi levado até o Batalhão dos bombeiros, onde foi cuidado, alimentado e aquecido.

Mesmo com as regalias, a cadela ainda tentou fugir novamente, mas foi encontrada e, enfim, devolvida à tutora.